A nap első meccsén 14 órától a válogatottunkat 5-2-re legyőző Kazahsztán a házigazda szlovákokkal szemben 2-1-es vereséget szenvedő Ausztriával találkozott. Nyugati szomszédunknak ezúttal sem volt szerencséje, és újabb 2-1-es vereséget szenvedett. Érdekes, de ezen a meccsen is a kazahok lőttek kevesebbet kapura, akárcsak ellenünk, és mégis nyertek, akárcsak ellenünk.

Ezzel pedig az a helyzet állt elő, hogy ha Szlovákia legyőzi a mieinket, akkor vasárnap a kazahok ellen gyakorlatilag döntőt vívnak a milánói téli olimpiáért. Minden egyéb más eredmény esetén a matematika is komoly szerephez juthat.

Természetesen a magyar válogatott nem szándékozott feltett kézzel jégre lépni, de ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy északi szomszédunknál több mint ezer mérkőzésnyi NHL-tapasztalat szerepel a keretben, ebből önmagában Tomás Tatár rendelkezik 853 alapszakasz-találkozóval. Az Ausztria elleni meccsüket a találkozó közepe táján döntötték el, amikor nagyjából két és fél perc alatt előbb Martin Gernát, aztán Milos Kelemen volt eredményes. A kapuban Samuel Hlavaj is hozzátette a magáét és 30 lövésből 29-et hatástalanított. Szlovákia mind a négy emberelőnyét kihagyta, míg az egyetlen gólját kettős emberhátrányban kapta.

A két válogatott legutóbb a 2016-os A csoportos világbajnokságon találkozott, akkor 4-1-re kikaptunk, de ennél sokkal emlékezetesebb a 2009-es, csak az utolsó másodpercekben elbukott 4-3-as mérkőzés.

Az első néhány percben csak nyomoztuk a korongot, a szlovákok két perc után már kétszer is tesztelték Vay Ádámot, de következett egy magyar emberelőny, és vele az első gólunk. Galló Vilmos intézte a takarást, így Hlavaj csak az ösztöneire hagyatkozhatott, de az is kevés volt Nilsson jobb felső sarkos bombájának hárításához, 1-0. Keménységért se mentünk a szomszédbe, Sofron István ütközte le keményen Kristian Pospisilt, de teljesen szabályosan. Ugyanez nem volt elmondható Ambrus Gergő megmozdulásáról, létszámfölényben a szlovákok. Akiknek mindössze hat másodperc kellett az egyenlítéshez, Nemec lövése nem talált kaput, de a palánkról visszapattanót Hrivik már belőtte Vay kapujába, 1-1. Eztuán különösebb izgalmakat sokáig nem kellett átélni, de nyolc perccel a harmad vége előtt előbb Gallót, majd másodpercekkel később Ambrust is kiszórták, így nagyon kemény 1:52 várt ránk öt a háromban. De a szlovákok csak egy kapuvasig jutottak, sajnos a harmad végén előnyben mi még eddig sem, de húsz perc után 1-1, nincs mit magyarázkodni.

Bátran kezdtük a második játékrészt, egy emberhátrányt is kivédekeztünk, de érkezett egy hiba, a saját harmadunkban korongot vesztettünk, és ezt Sukel megbüntette, 1-2. Viszont a hazaiaknak ezután sem sikerült minket bedarálnia, bátran felvállaltuk az ütközéseket, Vay Ádám biztos pont volt a kapuban, így hiába volt jelentős lövőfölényben a szlovák gárda, sokáig nem változott az eredmény. Hiányérzetünk csupán amiatt lehetett, hogy támadásban nem sokat mutattunk, pedig a harmad utolsó negyedében újra próbálkozhattunk emberelőnyben is, de akkor sem sikerült munkára fognunk Hlavajt. Bezzeg a szlovákok végül teljes létszámnál is betaláltak, Regenda keresztpasszára érkezett tökéletesen a hosszún Grman, 1-3. A játékrész végén két kiállítást is kaptak a szlovákok, több mint egy percig kettős előnyben is támadhattunk, végre lőttünk is kapura, de nem kellő pontossággal.

A záró húsz percre sérülés miatt Sofron és Nemec sem jött már ki. Regendának viszont kijött a lépés, egyedül megindult, csinált egy cselt befelé és a jobb felsőbe postázta a korongot, 1-4. De nem törtünk össze, másodpercekkel később Germat csúszott el a védekező harmadban, Bartalis lecsapott a korongra, és fonákkal a rövid felsőbe lőtt, 2-4. A hazaiak se vártak sokat a következőre, mindössze 29 másodperccel később Hudacek egyéni akciója után lőtte ki a bal felső sarkot, 2-5. Az őrület pedig folytatódott, de szerencsére mi találtunk be, Horváth Bence vitte be a korongot a támadó harmadba, a középre lőtt passzt Bartalis lőtte Hlavaj mellett a hálóba, 3-5. Öt és fél perc volt hátra, mikor a legnagyobb sztár, Tatar megindult, bevette a játékba Hriviket, és a visszakapott korongot Vay mögé juttatta, 3-6. Csak 17 másodperc kellett a következő szlovák gólhoz, Lantosi vitte egy az egyben a keménygumit, és ő is túljárt a magyar kapus eszén, 3-7. Ez lett a vége, a mieink a szombati szünnap után Ausztria ellen zárják a selejtezőtornát.