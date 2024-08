Nem kis mezőny gyűlt össze az oroszlányi versenyre. Számítottak a sikerre?

– Elég erős mezőny volt, beleértve Zagyva Dorkát is, akinek nagyon jó a hozzáállása, és brutálisan jól megy ahhoz képest, hogy egy hölgyről beszélünk. Elképesztő. De rajta kívül is sok olyan ember volt most is a nevezési listán, akik azért tudnak menni. Fenyvesi Peti, jött Kollár Károly is, azért volt egy-két olyan „beteg elme”, akik ellen nehéz volt itt is viaskodni. De végül úgy hozta, hogy a stopperóra szerint mi mentünk a leggyorsabban. Jó verseny volt, nagyon meleg, a kocsiban 45-50 fok, kint 35-38. Azért beöltözve, ahogy kell, ez megint embert próbáló volt.

Nincs sok pihenés, hamarosan itt a következő verseny is. Ott indulnak?

– Szigorúan nézve ez részben tesztverseny volt, készülünk a Győr Rallyra, ami jövő hétvégén lesz. Függetlenül attól, hogy ez végülis sprint verseny volt, indultak nagy nevű licencesek, tehát itt Oroszlányban nyerni szintén egy jó eredmény.

Akadt valami nehézség, probléma a verseny során? Vagy sikerült gond nélkül letudni ezt a hétvégét?

– Csak egy kisebb gondunk akadt a verseny előtt, ami miatt csak három órát tudtunk aludni. Ilyen kevés alvással leküldeni egy egész napos versenyt, szerintem az egész jó teljesítmény. A teherbírásunk úgy érzem nem rossz. Az első gyorsaságin reggel azért be is aludtunk egy picit, magunkhoz képest is eléggé rosszul mentünk, csak hatodikként értünk be. Aztán a második gyorson összeszedtük magunkat, mondogattuk, hogy ezek nem mi vagyunk, ennél jobbak vagyunk. És akkor rajt. Onnantól kezdve elindultunk elég szépen felfele. Stabilan autóztunk, nem volt kockáztatás, nem volt necces helyzet, a saját tempónkba mentünk, úgy, ahogy kell. Így készültünk fel a Győr Rallyra, ahol szeretnénk az ORB2 abszolútban első ötben legalább benne lenni. Úgy gondolom, ez simán bennünk van. Most egész aktívak vagyunk, mentünk Fehérváron, Diósgyőrben, most Oroszlányban, így felébredtünk annyira, hogy majd tudunk egy jót autózni Győrben is. Ott most új pályák lesznek, reméljük nem tréningezi szét senki, és akkor korrektül versenyezhetünk egymással.