Sárbogárd – Ikarus-Maroshegy 3-1 (0-0)

Sárbogárd, 200 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki, Gráczer Bence, Tölgyesi, Rezicska – Szalai Á. (Joó), Bencze, Kosztolányi (Horváth A.), Kizlinger (Bíró) – Farkas G., Kindl (Tóth P.). Vezetőedző: Pajor László.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Kecskés, Kókány, Schmuck A., Urbán (Skultéti A.) – Fi (Mayer M.), Csuti (Fülöp), Gimes, Punk – Inzsöl (Szabó-Bakos), Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Horváth A. (89., 92.), Tóth P. (70.), illetve Fi (50.)

Kiállítva: Gimes (78.)

Jók: Bencze, Bíró, Tóth P., Horváth A., illetve Kovács Z., Fi

Gól nélküli első félidőt láthattak a hőségben kilátogató szurkolók, helyzetek mindkét oldalon adódtak, a legnagyobb veszélyt egy hatalmas bogárdi felsőléc jelentette, de ezúttal nem segített a hazai pálya, a löket kifelé pattant. A második félidő elején Fi László találatával vezetést szerzett az Ikarus, 0-1. Ezután a Sárbogárd rákapcsolt, sorra szőtte támadásait, de a gólokat csak a frissítés hozta meg. A csereként beálló Bíró Patrik a 70. percben a jobb oldalon tisztára játszotta magát, pontos beadását a szintén frissen pályára lépő Tóth Patrik kíméletlenül a felső léc alá helyezte, 1-1. A találat lendületet adott a hazaiaknak, a 89. percben Bíró jobb oldali beadását Horváth Attila értékesítette, 2-1. A 92. percben Joó Gergő magát a védőkön többször átcselezve lekészített Horváth Attilának, aki ebből duplázott, 3-1.

Tudósított: Lengyel István

Tóvill-Kápolnásnyék – KK Grain Kft.-Mezőfalva 1-0 (1-0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó (Őz), Varga József, Király Á. (Pigler) – Rózsa (Gáspár), Imrefi (Nagy E.), Kiss Á., Zsigmond – Czottner Á., Victor. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Rózsahegyi, Villám, Rakonczai – Szabó O. (Kiss G.), Sági, Németh B., Kovács K. – Morár, Csontos. Vezetőedző: Váradi Tamás.

Gól: Varga József (32.)

Jók: Kharboutli Noor, Kiss Á., illetve Villám, Balázs.

A Nyék kezdeményezően lépett fel, egymás után alakította ki a helyzeteit, de rendre kimaradtak ezek a lehetőségek. A 18. percben érdekes jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők, Király Ákos 40 méteres, lecsúszott beadását nézte el a kint álló Kovács Ádám, a hazaiak pacsiztak és már gólt ünnepeltek, a mezőfalvaiak a fejüket fogták, azonban a labda kiment egy lyukon a hálón, és kirúgással folytatódott a játék. Egy szabályos góltól fosztották meg a hazaiakat, de a játékvezető is ember, a nyékiek remekül kezelték a szituációt, elfogadták a döntését. A 32. percben Szajkó Levente tört be a 16-oson belülre, ahol Balázs Sándor a labda helyett a lábat találta el. A megítélt büntetőt Varga József értékesítette, 1-0. A második félidőben javarészt a Mezőfalva térfelén zajlott a játék, de a vendéglátók nem fogtak ki túl jó napot a helyzetkihasználások terén, a kihagyhatatlan is kimaradt ezen a meccsen. Az 58. percben büntetőt kapott a vendégcsapat is, de Szabó Olivér a kapufát találta el.

Tudósított: Sziládi István Zoltán