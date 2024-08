„Hírzárlat van számomra, a facebook-ot sem nézhetem” – szögezi le Gáspár Tamás, amikor elmeséljük neki, hogy korábbi klubja, az Alba Íjász HSE közösségi oldala is megosztotta egyik korábbi sikerét, a világranglista pontszerző versenyen és az Európa Kupában aratott kettős győzelmét.

– A túl sok információ, a biztatás elviheti a fókuszomat, a csapatunkat kísérő szakember, Lénárt Ágota is azt javasolta, hogy ne hagyjam elmenni a fókuszt a versenyzésről.

A 45 éves paralimpikon annak idején Dunaújvárosban sorra nyerte a megyei íjász versenyeket. Dolgozott Székesfehérváron is, a kétezres évek elejétől végigjárta Európát egy cég alkalmazottjaként, végül Angliában telepedett le. A 2010-es években a Myelitis nevű, gyógyíthatatlan gyulladásos megbetegedés támadta meg, aminek következtében mellkastól lefelé lebénult. Az intenzív osztályt is megjárta, ám visszatért a halál torkából és elkezdte a kőkemény rehabilitációs folyamatot, aminek a paraíjászat is része volt – erről is mesélt egy korábbi interjújában. Kettős állampolgár, ám soha egy pillanatra sem volt kérdés, hogy magyar színekben kezd versenyezni.

Sorra kezdte nyerni a rangos nemzetközi paraíjász-versenyeket, a tokiói paralimpiára már csaknem a világranglista vezetőjeként került ki, a COVID árnyékában megtartott játékokon az ötödik helyet szerezte meg. Most ennél is többre vágyik edzői: Soós-Horváth Diána, és Nat Merry irányításával. A paralimpiai kvótát már tavaly nyáron megszerezte. Másfél éve az üllői MESE Mindenki Egyért Sportegyesület igazolt versenyzője.

Középen: Gáspár Tamás, az idei Európa Kupa győzteseként

Fotó: Facebook

– Már készülök az esti megnyitóra, úgy tudom sajnos a 39 atlétából csak hárman veszünk részt a ceremónián. Holnap reggel hatkor ébresztő és indulás a verseny helyszínére, kilenc órától lesz a rangsoroló lövészet. A kategóriámban (W1) tizenhárman vagyunk. Várhatóan az első három erőnyerőként továbbjut, a 4-13. helyezettek egymással vívnak meg. A negyedik a tizenharmadikkal, és így tovább. Vasárnap egy nap alatt lezajlik az egyenes kieséses szakasz, a nyolcaddöntő, a negyeddöntő, az elődöntő, a bronzmérkőzés és a finálé.