Kint meleg volt, bent sem hűvösebb, így a lányok kipróbálhatták, milyen is szaunában kézilabdázni. Az elején kicsit döcögött a gépezet mindkét oldalon, a fehérvári fiatalok sokáig jól tartották a lépést az NB I/B-s ellenfél ellen, de az első félidő végére kijött a két csapat közötti rutin- és erőkülönbség.

A második félidőben tíz perc után volt először 10 gól a különbség 32-22-nél, amit egy darabig tartott az Alba, de a végén újra kicsit megpörgette a Gárdony és tizenöt góllal nyerte meg első felkészülési meccsét. Az újonnan igazolt játékosok közül Gaál Dorina kimondottan jól játszott, a kapuban Vereszky Nóra is megcsillogtatta tudását, de a védekezésen még egyáltalán nem volt acélos. Persze a szezonkezdet még arrébb van.

– Ez volt az első megmérettetésünk a felkészülési időszakban, így csodát nem vártam ettől a mérkőzéstől. A lányokon némi fásultság látszott, ami főleg védekezésben mutatkozott meg, de a felkészülés ezen szakaszában ez normális. Támadásban is még sok hiba csúszott a gépezetbe, de a taktikai jellegű dolgok nagy része még a következő hetek munkájában fog nagyobb szerepet kapni, illetve az új játékosoknak is kell idő az összecsiszolódásra. Összességében az eddig elvégzett munkával elégedett vagyok, a csapat minden edzésen próbálja a legjobbját nyújtani, a következő hetekben is ezen az úton megyünk tovább, hogy a lehető legjobb formánkban kezdjük meg szeptember 7.-én a bajnoki sorozatot – nyilatkozta Major Dávid vezetőedző.

Gárdony-Pázmánd NKK – Alba FKC U20 48-33 (23-16)