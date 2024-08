A 13. percben Nagy Dávid ment el a baloldalon majd középre adott ahol Nagy Krisztián érkezett, és a jobb felsőbe lőtt, 1-0. A 32. percben Cser Botond gurított a jobb sarokba, 2-0. Az 53.percben Bezerédi Ádám lőtt a rövid sarokba, ám a 77. percben Ruzsás Dávid találat be, 3-1. A 82. percben Nagy D. vette be a bal sarkot, 4-1. A 89. percben pedig Bezerédi talált be, 4-2. A 93. percben Nagy K. kapott egy remek ütemű kiugratást, majd Rigó Ádám mellett eltolta a labdát és az üres kapuba bombázott, 5-2.

Ercsi Kinizsi SE (Fejér vármegye I.) - Iváncsa KSE (NB III Dél-Nyugati csoport) 2-7 (0-2)

Ercsi, 300 néző

Vezette: Maml Zoltán.

Ercsi Kinizsi SE: Hompót – Lakakisz (Rebők), Schnierer B. (Farkas K.), Juhász B., Schnierer J. – Kun B., Horváth B., Lak (Orza), Hujber (Petrás) – Hodula M. (György), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly.

Iváncsa KSE: Ordasi – Madarász B. (Barta), Aradi, Keringer, Kasza - Orbán, Berekali (Kiatipisz), Budai (Sándor), Mihály – Kovács S., Székely (Király D.). Vezetőedző: Tóth András.

Gól: Kun (56., 85.), ill. Székely (3.), Budai (22.), Vass (51.), Mihály (54.), Orbán (75.), Aradi (78.), Sándor (93.).

Jók: Buzás, Schnirer J., ill. Aradi, Kovács S., Orbán

A 3. percben Székely Benedek gurított közelről a kapuba, 0-1.

A 22. percben Budai Imre lépett ki, és 15 méterről lőtt a hálóba, 0-2. A második félidőben sorra jöttek a vendégek találatai, Vass Benjamin és Mihály Bálint vette be Hompót Lóránt kapuját, 0-4. Az 56. percben Kun Bálint harcolt ki egy 11-est, amit értékesített is, 1-4. Ezt követte ismét iváncsai gól, Orbán Kolos, majd Aradi Csaba révén, 1-6. A 85. percben Kun B. lőtt 17 méterről a rövidbe, 2-6. Majd a 91. percben Sándor Csongor állította be a végeredményt, 2-7. Magabiztosan, magas színvonalon játszó Iváncsa esélyt sem adott a kissé megilletődőtten játszó házigazdáknak.

Tudósított: Flórián Gábor.

Faddi SE (Tolna Vármegye II.) - Dunaújváros FC (Fejér vármegye I.) 1-11 (1-5)

Vezette: Fehérvári Patrik.

Faddi SE: Fazekas – Dudoma, Gerendai (Gász), Hostyánszki A. (Novák), Kovács G. (Takács B.) – Szabó B., Ábrahám, Hostyánszki M. (Oláh), Szabó M. – Szatmári P., Baros (Horváth Máté).