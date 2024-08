A nagy olasz portálok természetesen első kézből igyekeznek hírt adni a Puskás Akadémia és a Fiorentina összecsapásásról, azonban ez úgy tűnik baki nélkül nem sikerül. A Sky Sports olasz kiadása több játékossal is interjút készített, ilyen volt Martínez Quarta is, azonban a feliratozást nem sikerült jól kivitelezni. Egyrészt, Felcsútra úgy hivatkoznak, mintha Budapesten lenne, másrészt át is keresztelték Felcautra.

Óriásit bakizott a Sky Sports olasz kiadása

Fotó: sport.sky.it

A La Gazzetta dello Sport megfogalmazása szerint az összecsapás egyértelműen „csináld vagy meghalsz" kategóriába tartozik és az első mérkőzés végeredménye egyértelműen győzelmi kényszerbe helyezi a Fiorentinát. Az ilvaporetto.com is hasonlóan vélekedik és kiemeli, a „Violáknak holnap lehetőségük lesz, hogy demonstrálják az értéküket, és bizonyítsák a nemzetközi ambícióikat is."

„Do-or-die", amit talán „csináld vagy meghalsznak" lehet a legjobban fordítani

Fotó: gazzetta.it

A firenzeiek egyik szurkolói portálja, a violanews.com úgy gondolta, nemcsak a mérkőzéssel érdemes foglalkozni, hanem azzal is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök háza a stadion közelében található. Ezután természetesen egy kis politikát is becsempésztek a dologba, és megkérdőjelezték a Puskás Akadémia létjogosultságát. Ám azt már tapasztalatból tudjuk, ha egy mérkőzés előtt ilyesmivel foglalkoznak, akkor az nekünk, magyaroknak csak szerencsét hoz!

Azt már tudjuk, ha egy országban nem a lényeggel foglalkoznak, akkor az nekünk csak jót jelent

Fotó: violanews.com

Van olyan portál, amely a szurkolók számát kevesli. A sport.quotidiano.net hosszasan taglalja, hogy kerekedhet majd ellenfele fölé a Fiorentina, amikor megemlíti, hogy bár telt ház lesz a 4500 fő befogadására képes „fatetős ékszerdobozban", azonban csupán 300 lila-fehér szurkoló lesz csak jelen. Emiatt a lap úgy véli, nem lesz olyan a hangulat, mint volt Firenzében, hiszen ezeknek a drukkereknek a javarésze vagy magyar lesz, vagy közép-európai Fiorentina szurkoló.

A szurkolók számát taglalja a Quotidiano Sportivo

Fotó: sport.quotidiano.net

Így festett tehát az olasz sajtó a szerdai napon, a mérkőzés összességében inkább hidegen hagyja az érintetteket, talán nem érzik olyan fontosnak, mint egy Európa-liga, vagy éppen Bajnokok Ligája összecsapást. Az azonban biztos, hogy nagy visszhangot hozna, ha a Puskás Akadémia felülmúlná a Fiorentinát és bejutna a csoportkörbe, ami persze nem könnyű feladat, de a csoda a játékosokban, a csapatban van!