A Volán az első harmadban abszolút partnere volt a Hradec Králové-i együttesnek, a gondok a második harmadban adódtak, amit 5-1-re nyertek a hazaiak. A harmadik játékrészben a fehérváriak hajtottak, nem adták fel, az a húsz perc ismét újra aztán újra kiegyenlített játékot, és egyetlen cseh gólt hozott.

– Egy hete kezdtük a felkészülést, így tudtuk, hogy a Mountfield erős kezdés lesz – de nem is bánom, hiszen a következő egy hónap is hasonlóan erős ellenfeleket ígér, ha csak a CHL-re vagy akár az olimpiai selejtezőre is gondolok. Most gyorsan össze kell kapnunk magunkat, mert nem mostanában találkoztunk ilyen erős ellenfelekkel már az előszezonban. Szép kihívás elé állít ez bennünket, és szeretnénk is nyerni, de még nincs itt az ideje annak, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le az eredményből. Mi, a stáb, igyekszünk segíteni a játékosoknak mind egyénileg, mind pedig csapatszinten, most itt tartunk. Az első harmadunk rendben volt, fel tudtuk venni a tempót, majd a második harmadban is jól reagáltunk a bekapott gólra, de az emberelőnyünk alatt kapott találat volt a fordulópont és gyorsan kijött a különbség a két csapat között. Tudom, hogy sportemberként nehéz nem az eredménnyel foglalkozni, de örültem, hogy a harmadik harmadban az eredménytől függetlenül küzdöttünk és nem adtuk fel. El kell ismernünk, a Mountfield most jobb csapat nálunk, 24 óra múlva újra jégre lépünk, fel kell nőnünk a feladathoz, hogy ilyen erős ellenfelekkel mérkőzünk meg – nyilatkozta Kiss Dávid vezetőedző.

A Volán augusztus 14-én, szerdán 17 órakor a Maxa Ligás SC Marimex Kolin ellen lép legközelebb jégre.