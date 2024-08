A nevezést most zárják le valamennyi országban, az előzetes adatok szerint harminchat ország több mint 300 versenyzője indul. Miután az Eb egyben világkupa-futam is, így jönnek az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából és Új-Zélandról is versenyzők. A magyar válogatottba 10 egyesület is delegált sportolót.

A magyar válogatott tagjai: Bakó Áron, Bujdosó Zoltán, Csoboth Márton, Divin Péter, Koren Anikó, Nagy Péter, Ormay Mihály, Sárközy Zsófia (mindannyian Tabáni Spartacus SKE), Gösswein Csaba, Mag Fruzsina, Mag Viktória (mindhárman Salgótarjáni Dornyay SE) Baumholczer Máté, Becze Rita (mindketten PVKS), Czakó Boglárka, Gárdonyi

Csilla (mindketten MOM Hegyvidéki Szabadidősport SE), Szalay Levente (Alpokalja SK), Gönczi Péter (Tipo TKE), Máramarosi Rita (Veszprémi Honvéd SE), Demeter Ambrus (DVTK), Gerber Csaba (Szegedi Tájfutó KE), Jónás Ferenc (Szegedi Vasutas SK).

A kontinensviadalon az elitversenyzők mellett bárki kipróbálhatja azt, hogy milyen a kontinensviadal terepein futni, hiszen a versennyel párhuzamosan rendezi meg a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség az év egyik legnagyobb tájfutó szabadidősport eseményét, a Hungária Kupát.