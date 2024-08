Az 1990-ben született kanadai hátvéd, Cameron Gaunce közel másfél évtizednyi profi karrierje során 37 NHL-mérkőzésig jutott, de főleg az AHL-ben szerepelt, ahol 2014-ben Calder Cup-győztes lett a Texas Starsszal. Első európai szezonjában a Hydro Fehérvár AV19 43-as mezét ölti majd magára.

A 34 éves Gaunce-t 2008-ban a második körben draftolta a Colorado, ahol a 2010/2011-es szezonban az NHL-ben kezdte meg profi pályafutását. A következő években ingázott az NHL és az AHL között.

– Egy olyan nem várt lehetőség adódott egy több mint 800 AHL és számos NHL meccs tapasztalatával rendelkező hátvéd leigazolására, ami ritkán jön szembe – mondta az igazolással kapcsolatban Szélig Viktor, a klub general managere.

– Tudtuk, hogy előbb utóbb fel kell majd töltsük a lehetséges légióshelyeket a sűrű programunk és a megfelelő létszám folyamatos biztosítása érdekében. Az egymásra találásban nagy szerepe van Cameron magyar állampolgársággal és rokonsággal rendelkező feleségének is. Nem szerettek volna feltétlenül Európába jönni, ha nem nálunk, akkor Észak Amerikában gyűjtené tovább profi mérkőzéseinek számát.

A feleség családjának hála a honi jégkorong és a Hydro Fehérvár AV19 sem volt ismeretlen a hátvéd számára.

– A Fehérvárt a családom már pár éve követi, és amikor jött a lehetőség, hogy ebben a csapatban folytathatom, éltem a lehetőséggel. A feleségem és a családja magyarok, így ez játszotta a legnagyobb szerepet a döntésemben. A feleségemmel a magyar jégkorongot is figyeljük, a női és a férfi válogatottat is. A feleségem és az édesanyja kint voltak a női világbajnokságon Torontóban és szurkoltak a magyaroknak – foglalta össze igazolásának hátterét Cameron Gaunce.

A hátvéd azt is elmondta, több játékost is ismer a ligában és az ICE-t magas színvonalú ligának tartja, de szót ejtett a szurkolókról is, akiket a leglelkesebbek közé sorolt. Szerinte szórakoztató mérkőzéseket fognak játszani és természetesen a győzelmek sem fognak hiányozni. Annyit még elárult, hogy a családjával már nagyon várják a Székesfehérvárra költözést.