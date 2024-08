A kora délutáni találkozón újabb meglepetésnek mondható eredmény született, miután a Moyra Budaörs Handball csapata meglehetősen sima hatvan perc alatt „lerendezte” a szlovák MSK Iuventa Mihalovce gárdáját. A 31-22-es győzelmével a torna esélyesévé lépett elő a záró összecsapást megelőzően a Pest vármegyei együttes.

A torna utolsó mérkőzése így egyaránt komoly izgalmakat tartogatott a szurkolók és a pályára lépők számára, s nem utolsó sorban alapos fejszámolás előzte meg a kezdő sípszót. Az Alba Fehérvár KC számára korántsem sikerült a szlovákok elleni pénteki meccs, lényegében végig futottak az eredmény után, és vereséggel zártak.

– A Iuventa ellen néhány dologgal elégedett voltam, de többek között a lövéshatékonyságunkkal nem. Nekem a legfontosabb, hogy rendben legyen a védekezés, ami a második félidőben kevésbé sikerült. – értékelt Szuzanna Lazovics.

Csatlakozott hozzá a csapat irányítója, Szabó Kitti, aki reálisan látta a mögöttük hagyott mérkőzést.

– Fáradtabbak voltunk, ami a kezdésen is meglátszott. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy mi szerettük volna, de így, hogy még előttünk áll egy találkozó, ki tudjuk javítani a hibáinkat és azon leszünk, hogy a jobbik formánkat mutassuk meg.

Mindenesetre a Házena Kynzvart alakulata az első napon nagyot küzdve legyőzte a Mihalovcét, ám a folytatásban már nem tudott átlépni árnyékán, és a Moyra Budaörstől hétgólos vereséget szenvedett (29-36).

A cseh gárda nyomban az első akciójából betalált, és hasonlóképpen Tamara Szmabatjan is góllal nyitott. Majd a 4. percben Szabó-Májer Krisztina hétméteresből vette be Adéla Srpová ketrecét, és először vezetett kettővel az AFKC, 2-4. Ahogy telt az idő állandósulni látszott ez a különbség, dacára annak, hogy éktelen rohanásban voltak a csapatok, és azon tanakodtak a szurkoló, vajon meddig tarthat a lendület, mert mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy hideg lett volna a Köfém Sportcsarnok parkettjén. Szabó-Májerrel viszont egyáltalán nem bírtak a csehek, a fehérvári szélső lendületesen játszott, szűk negyedóra alatt négyszer mattolta Srpovát. Hadfi Gréta pedig a kapuban babonázta meg a piros mezeseket, zsinórban fogta a ziccereket, így akármennyire is igyekezett a Házena Kynzvart nem tudta befogni a házigazdákat. Más kérdés, hogy már néggyel is vezetett az Alba, ám néhány hibát kihasználtak északi szomszédaink. Szerencsére ez csak rövid ideig tartott, köszönhetően Balássi Lilinek, aki igazi nehéztüzérként rohamozta a kaput, és az első félidőben ötször volt eredményes. Örömteli volt, hogy a korábbi mérkőzéshez képest sokat javult a Fehérvár védekezése, és több alkalommal is áttörhetetlenek bizonyult.

A szünetet követően rögtön pályára lépése után egy felsősarkos góllal nyitott Szabó Kitti, és ezzel kialakult az addigi legnagyobb, ötgólos különbség, 14-19. Magabiztosan játszott, és emberhátránya ellenére is növelte vezetését az AFKC a rendkívül aktív Kövér Luca góljából, 15-22. Itt azonban rálépett a fékre a hazai csapat, akadozni kezdett a gépezet, és zsinórban öt cseh találat, és nem véletlenül Lazovics időkérése következett. Kövér törte meg a gólcsendet, de erre is volt válasza Veronika Vavrovának. Próbáltak sebességet váltani a fehérváriak, de gyors szélsőik révén lépést tartottak a piros mezesek, igaz Balássi és Szabó-Májer tettek arról, hogy ne érjenek azért lőtávolon belülre, 24-29. A hátralevő időben nemcsak tartotta az eredményt a Fehérvár, hanem fokozatosan növelte is előnyét, és elégedetten várhatták a meccs végét jelző dudaszót, amely azt jelentette, hogy idén az Alba Fehérvár KC zsebelte be a kupát, miután az azonos pontszámmal záró budaörsiekkel szemben az összevetésben jobbnak bizonyultak.