– A megnyitóünnepség idején éppen egy nyilvános beszélgetésen vettem részt, így a legmegdöbbentőbb jeleneteket nem láttam egyenesben, lemaradtam róluk. Ám a megnyilvánulások és vélemények alapján utólag azt mondom, talán nem is baj, hogy így történt. Azonban az a megoldás, hogy nem a stadionban rendezték meg az ünnepséget, az, hogy a sportolók ott hajózhattak a folyón, olyan újdonságot hozott, ami tetszett. Talán ha nem esik az eső, a versenyzők is jobban érezték volna magukat. Nekem rokonszenves volt az a megoldás is, hogy a megnyitó végén nem csak francia versenyzők vitték az olimpiai lángot, hanem mások is, például a spanyol Rafael Nadal, vagy az amerikai Carl Lewis. Az ünnepségnek ez a része mindenképpen jól sikerült.

– Mi várható az öttusázóinktól Párizsban?

– A sportág arról híres, hogy bármi megtörténhet: ráadásul még lovaglás is van. Az új szabályoknak megfelelően lesz egy elődöntő, és utána következik a döntő. Az elődöntőben és a döntőben is lovagolnak, tehát a két lovaglószám jelenthet némi kérdőjeleket, de ha minden jól megy, a négy versenyzőnk közül bárki, aki kiutazhatott az olimpiára, dobogón végezhet. Az öttusa programja augusztus 8-án kezdődik majd a vívással, aztán 10-én a férfiak, 11-én pedig a lányok döntőjével fejeződik be a verseny.

Takács János, Kű Lajos és Vörös Zsuzsanna az emlékműnél. Fehérvár olimpiai bajnoka jól ismeri a helyszínt, ahol korábban az öttusa versenyek lovaglószámát rendezték

– Álmodik még az öttusával, olyan pillanatokkal, amelyeknek egykor résztvevője, átélője volt?

– Most már nem, ezek elmaradtak. Húsz év telt el. Említettem azt a minapi beszélgetést, és bizony jó volt visszanézni azokat a felvételeket, amelyek a legfontosabb napomat foglalták össze az athéni olimpián. Rengeteg emlék feltört bennem, nagyon sokat tudtam volna mesélni róluk. Leggyakrabban azt szokták megkérdezni, hogy abban a pillanatban, amikor átszakítottam a célszalagot, mi ment át a fejemen, mennyire éreztem boldognak magam? Nagyon örültem természetesen, de az volt az első gondolatom, hogy hála Istennek, végre, vége! Mert rendkívül kemény menetet hagytam magam mögött. Egy alapverseny az öttusában akkoriban úgy nézett ki, hogy reggel fél nyolckor, nyolckor elkezdődött a lövészet, és a versenynap este hét óra körül fejeződött be a futással. Ezzel szemben az athéni olimpián tíz órakor kezdtük a lövészetet és már tizenhét óra negyvenkor elrajtolt a futás. Az időt a pihenésből és melegítéssel töltött időből vették el, ennyivel rövidebb lett a program. Ott és akkor is nagyon meleg volt, körülbelül 36-37 fok, és az egész nap rohanással és összpontosítással telt el annak érdekében, hogy minden a megfelelő időben és módon történjen. A számokat ott kellett hagynom azzal, hogy ami volt, az már a múlt, menni kell tovább! Lényegében a lovaglás végéig össze sem raktam magamban, hogy mi történik velem – de végül jól sikerült az egész.