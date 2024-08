Kű Lajos, a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnöke a közelmúltban hatalmas sikerként könyvelte el, hogy a Helsinkiben történtek, a 16 aranyérem, a 10 ezüst és a 16 bronz medál teljesítménye – amelynek tiszteletére a székesfehérvári emlékmű elkészült – elnyerte a Magyar Örökség-díjat. Minap eljött a rangos elismerés tiszteletére rendezett ünnepségre mások mellett Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára is. Akkor Kamuti Jenő többek között arról szólt, hogy egy sportolónak a legnagyobb büszkesége, ha vissza tud valamit adni azért a szeretetért, amit a magyar néptől kap. Azt is mondta, hogy amit az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Olimpiai Bizottság tesz a hagyományőrzés területén, az maradandót ad az ifjúságnak. Márpedig szerinte most van erre igazán szükségük a fiataloknak!

Egy igazi példakép, Athén olimpiai bajnoka, a hatszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok, nagyon sokszoros magyar bajnok öttusázó, Vörös Zsuzsanna kedden délután koszorúzta meg az Olimpiai Parkban lévő emlékművet. A helyszínt jól ismeri, hiszen korábban ott rendezték a székesfehérvári öttusa versenyek lovagló számát. A jelenleg sportvezetőként és sportági szakemberként dolgozó Vörös Zsuzsa, Székesfehérvár díszpolgára örömmel fogadta el Kű Lajos és az Aranycsapat Alapítvány meghívását és tisztelettel adózott azok előtt, akiknek nevét ma aranybetűkkel olvashatjuk az emlékmű falán, majd koszorút helyezett el a nyitott könyvet formázó alkotáson.

Vörös Zsuzsanna és Kű Lajos az Olimpiai Emlékműnél

Fotó: feol.hu

Kű Lajos meghívására az avatás óta, támogatása jeleként korábban járt már a helyszínen mások mellett Csókay András világhírű idegsebész, Bodnár András olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok törvívó, sportvezető. Ugyanígy tett Márfi Gyula nyugalmazott érsek, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, Nagy István vállalkozó, műgyűjtő, Eperjes Károly színművész és ifjabb Kocsis Sándor, az Aranycsapat legendás támadójának fia, Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó fia és Maracskó Tibor olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok öttusázó, edző, sportvezető, Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, mesteredző is. Legutóbb pedig Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, majd kedden a koronázó város olimpikonja, Vörös Zsuzsanna emlékezett a székesfehérvári parkban, amely idővel minden bizonnyal igazi zarándokhellyé válik.