Egy rossz snap rögtön indulásnak, Tóth Levente viszont még így is majdnem megfutja a 10 yardot, de végül ezeket a centimétereket nem sikerült további két próbálkozásból sem megoldani, így hamvába holt az első támadás. A prágaiak ennél jobban haladtak, Perkins első passza rögtön 11 yardot ért, de utána ők is megrekedtek, szerencsére ott sem születtek pontok az első labdabirtoklásból. Prágában nagyon működött az Enthroners passzjátéka, és mikor Mangel most másodszor is megkapta a labdát, jól is kezdett, Tóth Nándor 10 yardos elkapásával haladni látszott a Fehérvár, de végül ebből sem lett hosszú hadjárat, újra a Lionsnál a lehetőség. Akik éltek is ezzel, Perkins passzolt, futott, de 10 yardnyira a Koronázók célterületéről labdát szerzett a fehérvári védelem, Zouzelka kezéből sikerült kiütni a labdát. A támadás ismét jól indult Ezra Francis Forbes Trudo elkapásával, de utána betakarták Mangelt és sok yardnyit hátrébb szorult a Fehérvár. Innen pedig már az újabb jó passz is kevés volt Nathaniel Robitaille kezei közé, az első negyed legvégén újra a prágaiaké lett a játékszer.

A második tizenöt perc egy vitatható bírói ítélettel indult, ami 15 yarddal segítette előrébb a vendégeket. Viszont játékvezetői segédlet nélkül elfogyott a tudományuk, újra megnézhettük mihez kezd a labdával a hazai gárda. Nem sokat, de ez igaz volt a következő percekre is, egymást múlták alul támadásban a csapatok. 1-2 percet birtokolták a labdát, first downt csak elvétve értek el. Ebből a kilátástalanságból aztán az Enthroners találta meg hamarabb a kiutat. De ennek sem lett jó vége. A csapat 12 játékból 68 yardot haladt, majd Mangel két yardra a céltól dobott egy interceptiont, Widmael Petion volt az elkövető. Ekkor alig volt már két perc a nagyszünetig, de Perkins adott egy 80 yardos passzt Travier Fields-Jackson kezei közé, a vendégeké az első toucdown, az extra is a póznák közé szállt Hrubon jóvoltából, 0-7. Ez a félidei eredmény.

A pihenő után hiába támadhatott elsőként a Prága, gyorsan labdát szerzett a Koronázók védősora. Felcsillant tehát a remény, hiszen csupán 29 yardot kellett volna megtenni a Lions célterületéig. Aztán egy eredménytelen futás, majd egy büntetés miatt csak nőtt a távolság, de a vendégek fegyelmezetlensége miatt kapott az Enthroners 15 yardot ajándékba. Ezután Ráthony Kende és Tóth Levente vette kezébe a labdát, végül utóbbi elkapása zárta le az akciót egy touchdown formájában, viszont a jutalomrúgás mellé szállt, 6-7. A Lions következő támadásában is inkább fogatlan oroszlán szerepét öltötte magára, az Enthroners ellenben ismét elkezdte a lassú masírozást, szorgosan gyűjtögetve a yardokat. Különösen Ráthonyi Kende volt elemében, de ez végül csak arra volt elég, hogy a prágai 45-ösig jussanak a Koronázók. Persze a punt után az tovább bonyolódott a vendégeknek, és nem is nyertek vissza túl sok területet maguknak, újra puntolniuk kellett. És végre az Enthroners speciális egysége is villantott, Tóth Nándor visszahordása volt parádés, ismét 30 yardra volt csak a Lions célterülete. De menetrend szerint érkezett egy hazai hiba, Mangel passza pattant fel, újabb interception, és a félpályán túlról újra a Prágánál a labda.