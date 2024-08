Eddig könnyű útja volt a Puskásnak a Konferencia Ligában, hiszen a Dnipro-1 megszűnése miatt pályára sem kellett lépnie, és máris a következő fordulóban találta magát. A hazai bajnokságban is eddig száz százalékos a csapat, Újpesten és a ZTE ellen is 2-1-es sikerrel vették az akadályt.

A jó kezdés itt is majdnem összejött, Soisalo iramodott meg erőszakosan a jobb oldalon, és ennek végül egy 17 méterről megeresztett Nagy Zsolt lövés lett a vége, ami pontosságban jó volt, erőben már kevésbé, de Kucser így is szögletre kellett mentse a próbálkozást. A folytatásban is jobb volt a felcsúti gárda, nagy kár, hogy mindez helyzetekben nem mutatkozott meg. Aztán nem csupán az első komolyabb helyzet, de az első sárga színű fegyelmező cetli is a Puskás játékos neve mellé került, Szolnokit regulázta meg a norvég játékvezető, Yenne visszahúzásáért. A szabadrúgást vagy 30 méterről tűzte kapura a sértett, a labda kellemetlenül pattogott, de Pécsi figyelt és leért a bal alsó sarokra. A 20. percben Maceiras tekert jobbról külsővel az öt és felesre, ahol Colley feje találkozott a labdával, de az végül a jobb alsó sarok mellett pattogot ki a játéktérről. A legkomolyabb helyzet pár perccel később érkezett, Szerobjan kapta meg a labdát a tizenhatoson belül, és kissé kiszorított helyzetből vette célba a kaput, Pécsi azonban szép vetődéssel kiütötte az erőből meglőtt labdát. A szünet előtt még előbb Yenne esett el a tizenhatoson belül a semmitől, szerencsére a semmiért, majd Hovhanniszjan tört be szinte zavartalanul a tizenhatoson belülre, meg is lőtte a labdát, Pécsi azonban megint a helyén volt, és simán megfogta a középre tartó lövést. Ezekben a percekben nagyon pontatlan volt a Puskás, igaz az örmény játékosok egymáshoz történt passzait sem csak egy fejszámolóművész tudta volna számon tartani. A félidő utolsó eseménye egy Soisalo keresztlabda utáni nagyon éles szögből ellőtt Nagy lövés volt, ami keresztbe elsuhant Kucser kapuja előtt.

Egyik mester sem variálta meg csapatát a szünetben, nem is sokat változott a játék képe. Mezőnyben jobb volt a Puskás, de helyzetei inkább az Araratnak voltak, ezek közé tartozott Haratjunjan távoli lövése is, ami az oldalhálóban kötött ki. A 63. percben a meccs eddigi legnagyobb lehetősége maradt ki, Colley legurítása után Plsek a rövid sarkot vette célba, Kucser azonban leért és bravúrral hárította a lövést. Percekkel később Yenne lapos, nem túl erős lövése csak centikkel kerülte el a Puskás Akadémia kapuját, majd újra a nigériai egy beadás után megelőzte a védőjét, elfejelte a labdát, ami centikkel a jobb kapufa mellett pattogott ki. A hajrában egyre feszültebb lett a hangulat, de egy-egy sárga lap kicsit lehűtöte a kedélyeket. Viszont cseppet sem megnyugtató módon a felcsúti kapu előtt zajlott a játék, és a csereként beállt Duarte nagyon felpörgette a hazaiak játékát, és már kiegyeztünk volna azzal ha kapott gól nélkül jön haza a Puskás. Minaszjan a végén agyoncserélte magát, ám szerencsére a frissen beálltak sem hozták el az örményeknek a megváltást, ellenben a felcsúti csere, Levi szaladt el a bal oldalon, középre gurított és Soisalonak csak az üres kapu közepébe kellett gurítania, 0-1.

Visszavágó egy hét múlva csütörtökön, 21 órakor a Pancho Arénában.