Akadt ezen a nyáron sok meleg nap, ilyen téren talán nem döntöttünk rekordot, de az szinte biztos, hogy nem sok meccset rendeztek idehaza hasonló hőségben. Ez némileg látszott a lelátón is, és nem abból, hogy olvadtak a székek, hanem elég kevesen választották ebben az időben kikapcsolódásnak a Fehérvár FC kupakalandját.

A fiúk 17.22-kor jöttek ki a pályára, de Tóth Balázs ekkor már javában melegített. A szurkolók persze köszöntötték a srácokat, majd két perccel később a ciprusiak is előmerészkedtek az öltöző hűvöséből.

A kezdésre aztán már jelentősen többen lettek, de még nem kellett kitenni a megtelt táblát. A hazai drukkerek rögtön hangpárbajba kezdtek a ciprusi kollégákkal, és az első percekben ez kellően szórakoztató volt, ha már a játék ekkor még nem igazán pörgött. Ennek ellenére Tóth Balázsnak máris akadt dolga. Előbb Khammas 24 méteres szabadrúgását tolta ki a bal alsónál, majd Erakovics 18 méteres lövését tornázta ki a léc alól. Sajnos a folytatásban is csak a hazaiak kapusának nevét kellett emlegetnünk, Stepinski remek beívelése után a hosszún érkező Simics fejesénél kellett bravúrt bemutatnia, A 14. percben a kapufa is besegített a hazaiaknak, jobb oldali szöglet után Marics tudott középen fejelni, a labda a jobb kapufán csattant, majd szépen kicsorgott az alapvonalon. Az első negyed óra után komoly képzelőerő kellett ahhoz, hogy valaki maga előtt lássa, amint gólt szereznek a hazaiak. A 22. percben viszont végre számunkra is örömteli esemény történt, végre a ciprusi kapu előtt zajlottak események, de Katona 18 méteres lövését egy védő blokkolta, majd Csongvai lövése Katonában akadt el. Alig egy perccel később fehérvári labdaszerzés, Bedi szedte a lábát a labdával, 24 méterről aztán ballal tüzelt, de a labda a bal kapufa mellett került játéktéren kívülre. A 28. percben pedig legnagyobb sajnálatunkra a fehérvári hálóba. Gyors egyérintős passzok után Simics lépett ki a leshatárról, lehagyta a védőjét, majd középre passzolt, ahol az érkező Semedo 3 méterről már nem tudott hibázni, 0-1. A hazaiak egy nem túl acélos Csongvai fejessel jelezték, hogy még nincs vége, de Semedo majdnem elintézte, hogy vége legyen, egy megcsúsztatott labdával kilépett a fehérvári védők közül, de Tóth tökéletesen mozdult ki a kapuból és lelopta a lábáról a labdát. A 40. percben Christensen passza után Csongvai 23 méteres, középre tartó lövését könnyedén védte Fabiano, majd az első félidő ráadásában Saidou beadását az ötös magasságában Semedo vállalta el kapásból, a lövést Csongvai vágta ki a kapu torkából.

A második félidőre Pető Tamás hármat, ciprusi kollégája egyet variált a csapatán. Ennek hazai oldalon egy léc fölé szálló Bedi fejes és egy védőkről lepattanó, szögletet érő lövés volt az eredménye a 60. percig. Az Omonia érthetően nem szakadt meg, magabiztosan őrizte előnyét, néha kontrákból elszaladtak, de ennyi. A hazai mezőnyfölény csak a labdabirtoklási arányt javította, az eredmény változására azonban túl sok esély nem mutatkozott. Sajnos végül a 72. percben sem, mert Huszti nagy bedobása után a Szerafimov által megcsúsztatott labdát Stefanelli lőtte kapura, és Fabiano védett. Negyed órával a vége előtt Kovács Mátyás beadását Kovács Patrik tette kapura az ötösről, de a labda Dionkouban gyanúsan elakadt. Ám ebben a szakaszban már ugye VAR is van, de a kapu mögött rendületlenül daloló drukkerek ettől még dühöngtek kicsit. Az utolsó tíz percben a ciprusiak is cseréltek kettőt, ettől rögtön felpörgött a játékuk, görcsbe is rándult párszor néhány fehérvári gyomor. Főleg a 90. percben, mikor újra egy embertelen Tóth Balázs védés kellett az újabb ciprusi gól elkerüléséhez. A hosszabbításban már ez is kevés volt, egy újabb Tóth Bravúr után Kaoullis kotorta be közelről, 0-2.

A Fehérvár FC kettős vereséggel, 0-3-as összesített gólaránnyal vett búcsút az idei európai kupaküzdelmektől. Hétvégén a Zalaegerszeg ellen lehet megszakítani az immár három meccsre rúgó vereségszériát.