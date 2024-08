Az odavágón a 21-szeres ciprusi bajnok alaposan bekezdett, komoly iramot diktált, és gyorsan járatta a labdát, valamint a házigazda magasan feltolt védekezése és intenzív letámadása jelentős kihívás elé állította a piros-kékek labdakihozatalát. Ez az elején nem is sikerült, de Kovács Mátyás mégis a Vidinek szerezhetett volna előnyt. Ettől függetlenül a vendéglátók nyomása annyiban célt ért, hogy legyűrte a fáradtnak tűnő Fehérvárt – igaz, hogy csak egy találat született abban Tóth Balázsnak elévülhetetlen érdemei voltak. A hátrány természetesen ledolgozható, ám ehhez javítani kellene a támadósjátékon, és a védekezés is masszívabb lehetne a visszavágón. Némileg árnyalja a képet azonban, hogy vasárnap a Megyeri úton rendesen beleszaladtak Pető Tamás vezetőedző tanítványai a késbe (1-5 – a szerk.), és azt egyáltalán nem mondhatni, hogy az edzői stábnak túlságosan sok ideje maradt a lelkek ápolására.

– Ami történt, megtörtént, felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy gyorsan el kell felejteni az egészet, mivel visszacsinálni már nem lehet. Minden csapat életében van ilyen. – mondta Pető.

Felvetődött a kérdés a Fejér Megyei Hírlap részéről a vezetőedző felé, hogy szívesen elhalasztotta volna-e a vasárnapi, Újpest elleni bajnokit, erre annyit válaszolt a szakember: Úgy tudom, megtörtént a kezdeményezés, de nem tudom, meddig jutott az ügy… Ellenfelünk nem játszott a hétvégén, ők erre a mérkőzésre koncentrálnak, úgyhogy ez feltétlenül előnyt jelenthet a számukra.

Mindenestre nem rejtette véka alá, hogy megerőltető napokon van túl a gárda.

– Nehéz hét után vagyunk! Csütörtökön egy nagyon kemény meccset játszottunk, amely fizikálisan sokat kivett belőlünk. A vasárnapi pedig nem egy jól sikerült mérkőzés volt. Extrém terhelés alatt vannak a játékosaink hetek óta, fizikálisan és mentálisan is fáradtak. A kapott góljainkból három eléggé vicces volt, a többi elkerülhető lett volna. Egy hete nekünk is megvoltak a lehetőségeink, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe, és esetleg a magunk javára fordítsuk. A széleken próbáltak megbontani bennünket, nagyon sok beadást láttunk tőlük. Két-háromnaponta játsszuk a mérkőzéseket, borzasztóan sokat utaztunk, hozzáteszem nem akármilyen körülmények között, de nem is akarjuk erre fogni, ám kissé befolyásolták ezek a vasárnapi mérkőzés végeredményét. Nem keressük a kifogásokat, de ha minden hatodik mérkőzésünk lesz ilyen, akkor mindenki boldog lesz. Muszáj belenyúlni a csapatba, változtatni fogok az összeállításon, egyrészt taktikai, másrészt kényszerű okokból. Szeretnénk hazai környezetben javítani! Tudjuk, mire készülhetünk, taktikailag egy jó mérkőzést játszottunk a múlt héten. Nagyon fontosak lesznek a szurkolóink, nagyon pozitív a légkör, jó ebben dolgozni, és bizakodó vagyok, remélem, hogy meg tudjuk fordítani az eredményt a javunkra. – hangsúlyozta a vezetőedző.

Az biztos, hogy Cipruson is láthattuk, hogy az Omonia FC európai szintű, jól felépített együttes. Éppen ezért nagyon fontos lenne az FC Fehérvárnak, hogy jól kezdje a mérkőzést