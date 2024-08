A nyári program része immáron több éve, hogy a Szenior válogatott és az utánpótlás válogatott torna keretében zárja a felkészülési időszakot. Bizonyára sokan emlékezhetnek arra a résztvevők, illetve a szurkolók közül, hogy a tavalyi, 2023-as gála az U17-es férfi röplabda-válogatott győzelmével zárult, a fiatalok a Szenior válogatott és az Alba-Line előtt végeztek. Idén csupán a sorrend változott, valamint a fiatalok egy évvel idősebbek lettek.

A felkészüléshez nyújtott nagy segítséget a házigazdák vegyes csapata, amelyben az edzők, mellett volt röplabdások és az idén rendhagyó módon egy aktív játékos alkotta a keretet.

Az első összecsapáson az Alba Line együttese vívott szoros küzdelmet a Szenior 50+ válogatottal, akik a világbajnokságra készülnek. A háromszettes mérkőzésen az utolsó játszmában is csak minimális különbség döntött, amelyet a MÁV Előre Foxconn albán kiválóságának, Redjo Kocinak köszönhettek a hazaiak, mivel az utolsó pontokat ő ütötte, így 2:1 arányban az Alba Line legénysége örülhetett a végén. A második meccsen már a fiatalok vették át a főszerepet – soraikban volt két MÁV Előrés játékos, Péter Arnold, és Orosz Péter -, és ezt a torna végéig nem is nagyon adtak ki a kezükből. A Bodonyi Ákos és Gyenes Márió vezérletével az utánpótlás válogatott két szettben sikert aratott a szenior válogatott ellen. Bár a szeniorok megpróbáltak mindent, sokáig fej-fej melletti küzdelem volt, de minimális pontkülönbséggel a fiatalok bírták jobban. Ezt a tendenciát megtartották és a harmadik találkozón is, amelyen ugyanilyen szett arányban arattak sikert, annak ellenére, hogy az Alba Line csapata itt is megpróbált közel kerülni a győzelemhez, köszönhetően az Extraligás játékosuknak is.

A torna végeredménye:

1. U18 férfi válogatott

2. Alba Line Székesfehérvár

3. Szenior 50+ férfi válogatott