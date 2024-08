Ahogy az elmúlt napok angol sajtóértesülései alapján várható volt, Tóth Balázs búcsút int Székesfehérvárnak. A klub honlapja ma délelőtt adta hírül, hogy Fehérvár FC és az angol másodosztályban (Championship) szereplő Blackburn Rovers FC megállapodott Tóth Balázs játékjogának értékesítéséről. A kapus az átigazolás adminisztratív teendőinek véglegesítése után az angol együttes játékosa lesz - írja a fehervarfc.hu.

Fotó: fehervarfc.hu

Tóth Balázs tavaly augusztusban kölcsönbe érkezett a Puskás Akadémiától, és remek teljesítményével kivívta a szurkolók elismerését is. Idén nyáron a Vidi érvényesítette vételi opcióját, így megszerezte a hálóőr játékjogát. Ahogy azt a Vidi honlapja is kiemeli: Tóth, első vidis szezonjában az NB I-ben 30 mérkőzésen állt a kapuban, 13 meccsen gólt sem kapott és 2700 perccel övé volt a legtöbb játékidő a csapatban. Bravúros védéseivel nagy szerepet játszott a nemzetközi kupaszereplés kiharcolásában, többször megválasztották a hónap kapusának, és kiváló teljesítményének köszönhetően márciusban Marco Rossi szövetségi kapitánytól meghívót kapott a magyar válogatott keretébe is.

Tóth ebben a szezonban is folytatta remeklését, ám a napokban, az angol átigazolási időszak hajrájában befutott érte a Blackburn Rovers ajánlata.

Összesen 35 élvonalbeli bajnokin, 4 UEFA Konferencia Liga-selejtezőn és 1 MOL Magyar Kupa-találkozón lépett pályára a Vidi színeiben.