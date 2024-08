A Kiskút TK teniszezője nagyszerűen kezdte a hetet, hiszen az olasz Miriana Tona ellen 6:3, 6:0-ra nyert az első fordulóban, majd a másodikban 3:0-s állásnál a francia Carole Monnet feladta a találkozót. Így péntek délután a negyeddöntőben léphetett pályára Stollár Fanny, ahol a WTA-világranglista 359. helyén jegyzett Andrea Lazaro Garcia volt az ellenfele.

Az első szettben a spanyol már 4:0-ra is vezetett, 5:2 is volt neki, de Stollár innen is visszajött, 5:5-re, de rövidítésben 7-4-re kikapott. A második szettben már nem volt kérdés, a hazai teniszező 6:1-re diadalmaskodott, így a meccset is megnyerte.

Pár órával később aztán Katarzyna Piter oldalán Stollár Fanny nyerni tudott a páros verseny elődöntőjében a Jessie Aney, Lena Papadakis, amerikai német kettős ellen. Stollárék Az első szettben magabiztosak voltak, 6:2-re meg is nyerték azt, majd a másodikban 6:3-ra diadalmaskodtak és bejutottak a torna szombati döntőjébe.