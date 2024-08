Szűkösnek bizonyult a Mercure Hotel Szent István terme, ahol Tálosné Rozsinszky Rita szakosztályvezető bevezetőjében a program hátteréről, és a megvalósítás fázisairól beszélt.

- A mentorprogram már nagyon régen dédelgetett álmunk volt, de korábban még nem állt össze annyira, hogy el tudjuk indítani. A csillagok állása viszont most lehetővé tette, hogy idén mindezt megvalósítsuk! Az elmúlt három évben a MÁV Előre mind a férfi, mind a női nagyon sokat fejlődött, komoly eredményeket ért el. Többek között ez is az egyik oka annak, hogy el tudtunk indulni, a másik oka pedig, hogy a felnőtt csapatoknál már egy olyan stábot állítottunk össze, amely minden tekintetben segítséget nyújt abban, hogy sikeresek lehetünk. Gondolok itt olyan szakemberekre, mint az erőnléti edző, a sportpszichológus, a gyógytornász. Azt szerettük volna megvalósítani, hogy az utánpótlásban is részt tudjanak venni ezek a szakemberek, hiszen a nélkülük nem tudunk eredményes munkát végezni. Emellett nagyon-nagyon fontos a sportosztály, ez idén indul el először, és az alapot adhat arra a későbbiekben, hogy ezekre a fiatalokra, akik ide járnak majd lehet építeni. Eddig mindig problémánk voltak a létesítményekkel, szétszórva voltunk, több teremben, és nagyon nehéz volt így dolgozni. Novemberre viszont megvalósul egy olyan projekt, amely jelentősen megkönnyíti a munkánkat.