Négy mérkőzésen négy pont begyűjtésével kezdte meg az új idényt a Csákvár, amely az ötödik fordulóban az újonc Békéscsabát látta vendégül.

Még csak a negyven másodperc telt el, amikor Dusinszki jól kényszerítőzött Szakály Dénessel, aki az ötös jobb sarkáról átemelte ugyan Uramot, de a felső léc hárított. A harmadik percben Gazdag cselezett jól befele a bal oldalról, a tizenhatos sarkától tüzelt, de a békéscsabaiak kapusa bravúrral kitolta a bal alsóba tartó labdát. Hat perccel később ugyanakkor óriásit hibázott Uram, luftot rúgott, Szabó Bence viszont hiába csapott le a labdára, a kapus visszavetődött és ismét hárított.

A lendület ezután csökkent, a 32. percben azonban ismét a Csákvár veszélyeztetett, Nagy Zoárd azonban tíz méterről a felsőléc fölé fejelt. A félidő hátralevő részében maradt is a hazai mezőnyfölény, de gól ehhez nem társult, így maradt a szünetre a 0-0.

A fordulás után aztán távolról is próbálkozott a házigazda, Dusinszki 25-ről lőtt, de Uram biztosan védett. Az 53. percben már a békéscsabaiak neve mellett is volt egy nagyobb helyzet, Vólent megelőzte védőjét, és kapura perdített, de Zelizi bravúrral hárított. Három perccel később aztán ismét Vólent előtt adódott egy esély, de centikkel eltévesztette a bal felsőt.

Bár az első negyed óra a második játékrészben úgy tűnt a Békéscsabáé lesz, az 58. percben a Csákvár lőtt gólt. Szakály kiverekedett magának egy labdát, jobb oldalról középre ívelt, Nagy Zoárd pedig öt méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0.

A folytatásban a Békéscsaba próbálkozott egyenlíteni, a Csákvár pedig szerette volna megszerezni a második, mindent eldöntő gólt, azonban egyik fél sem járt sikerrel. Így a házigazda 1-0-ra diadalmaskodott, amely a tabellán feljött a hatodik helyre.

Aqvital FC Csákvár – Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (0–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezeti: Móri Tamás

Csákvár: Zelizi – Murka, Umathum, Karacs, Varga B. – Dusinszki (Szalai, 78.), Dencinger (Farkas A., 61.), Szakály D. (Haragos, 61.) – Szabó B., Nagy Z. (Baracskai, 78.), Gazdag. Vezetőedző: Tóth Balázs