Nagyszerűen kezdett a Vidi, amely már az első percben szöglethez jutott. Tobias Christensen végezte el a jobb oldali sarok rúgást, az ötös sarkánál Nejc Gradisar lábán megpattant a labda, pont Nikola Szerafimov fejére, aki hat méterről fejelt a kapu bal oldalába úgy, hogy Artem Odincov földbe gyökerezett lábakkal nézte az eseményeket, 1-0. Annak ellenére, hogy előnybe került a házigazda nem adott alább, igyekezett megduplázni előnyét, de a hatodik percben Pető Milán hiába kapottt jó indítást Marco Lund jól ért vissza és blokkolta a lövést. Három perccel később aztán már a diósgyőriek jártak közel az egyenlítéshez, Varga Zétény végezhetett el egy szabadrúgást jobbról, a tizenhatos mellől éles szögből, kapura tekert, de Tóth Balázs odaért a rövidre és kipaskolta a labdát.

A kezdeti székesfehérvári fölény szép lassan visszább esett, a DVTK pedig elkezdett éledezni és jól észlelték, hogy a hazaiak bal oldala sebezhető. A 20. percben aztán Vladiszlav Klimovics kapott nagyszerű labdát Vargától a jobb szélen, az alapvonalig futott a tizenhatoson belül, középre passzolt, a második hullámban érkező Franchu pedig négy hazai játékos között a kapuba passzolt jobbal és egyenlített, 1-1. A folytatásban ismét visszakerült a mezőnyfölény a Vidi kezébe, ez nagyobb helyzetekkel azonban nem párosult.

A félidő végéhez közeledve a Diósgyőri VTK ismét új erőre kapott, és egyre többet birtokolta a labdát, a 35. perctől jóformán beszorította a székesfehérváriakat, helyzetek azonban nem párosultak ezzel. A nehéz nagyjából öt perc után elkezdett éledezni a Vidi, de így is a diósgyőrieké volt az utolsó lehetőség, Klimovics lövését azonban könnyedén fogta Tóth.

A második játékrészt is aktívabban kezdte a Vidi, az első öt percben két szögletet is elvégezhetett a csapat, de ezek veszélytelenk voltak. Az 52. percben aztán Lund egy kaszáló mozdulatot tett bal lábbal a tizenhatoson belül Gradisarral szemben, a játékvezető valamint a VAR-szoba is úgy ítélte meg, hogy nem ér tizenegyest az eset. Hat perccel később aztán Pető passza után Bedi próbálkozott, a jobb alsóba rúgta volna a labdát, de Odincov vetődve védett. Két perc múlva viszont már Tóth kapuja forgott veszélyben, egy szöglet után Bozsidar Csorbadzsijszki fejelhetett ötről, de nem talált célt.