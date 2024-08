Komoly érvágást, Tóth Balázs távozását kellett Pető Tamásnak, a Vidi vezetőedzőjének gyorsan orvosolnia. Úgy, hogy emellett Christensen kisebb sérülés, Bedi orrtörés miatt padozott. Huszti mandulagyulladás, Holender gyermekáldás miatt a keretbe sem került.

Agilisan kezdett a Vidi, kezdetben jobbára az MTK térfelén pattogott a labda, ami a piros-kékek védelmi gyengeségei miatt pláne mindig jól jön.

Negyedórányi játék után majdnem a vezetés is meglett a házigazdának, Bognár eladott labdája után Milicevic remek beadását, Kovács óriási ziccerben a kapu mellé gurította. A kirúgásból rögtön jött a válasz, Polievkának hoztunk össze ziccert. A 20. percben már a 20 éves újoncnak is be kellett avatkoznia a hazai kapuban: Dala remekül tornázta ki Polievka kapáslövését! Sajnos nem újdonság: a Vidi védeleméből olykor hiányzott a stabilitás, mint a Sóstói stadion gyepszőnyegéből itt-ott a zöld szín. Ugyanakkor Dala igyekezett Tóth örökébe lépni, Molnár lövésénél is remekül védett, és Spandler blokkjára is szükség volt az egyik vendég lövésnél.

A félidő hajrájában kiderült, Gradisarban benne maradt a Nyíregyházán megszerzett lendület. A szlovén vezetést szerzett a hosszabbítás elején! Stefanelli beadását a szlovén remekül csúsztatta a hosszú felsőbe, és sorozatban második mérkőzésén talált be, 1-0!

Az MTK-ban kevéske volt a kraft, Bognár nem nagyon hozta le a karmesteri pálcát Fehérvárra, a fordulás után pedig rögtön zavarba jöttek hátul, Gradisar kontrájánál.

A Vidi viszont egész jól nézett ki, előbb a csereként beállt Bedi akcióból, majd Katona 30 méterről szabadrúgásból tornáztatta meg a vendég kapust. Különösebb átütő erő nem volt a vendégekben. A 84. percben közel állt a Pető-csapat ahhoz, hogy eldöntse a meccset, ám a frissen csereként beállt Christensen lesről talált a hálóba. Továbbra sem ment a vendégeknek, Molnár Ádin ennek csontzenével is hangot adott, csúnyán bele rúgott ellenfelébe – jól észlelte az első NBI-es meccsén bíráskodó Kovács Imre.

Azt a labdát viszont alig lehetett szemmel követni, amit a 90. percben Dala nem engedett behullani a kapuba! Egy szöglet után Kocsis fejesét védte a hosszú alsónál, és ez még nem minden! Nem sokkal később Polievka lövését halászta ki bravúrral. Megnyomta a végét az MTK, és egy megpattanó lövésénél már Dala is tehetetlen volt, de Melnyikről a kapu fölé ment a laszti.