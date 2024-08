A cseh csapat kiváló felkészülési lehetőség a CHL-meccsekre, hiszen ott két cseh együttes, a bajnok Pardubice és az ezüstérmes Sparta Praha ellen lép majd jégre a Volán. A Mountfield pedig igen masszív csapata a cseh Extraligának, a tavalyi szezon végén a Pardubice csak hosszabbításban tudta őket legyőzni, ami igazán jó ajánlólevél.

A hazaiakat kellően feltüzelte a kevés néző is, 25 másodperc kellett nekik az első helyzethez, de Chalupa lövése elsuhant a bal alsó mellett. Az első percekben működött a letámadás is, többször is korongot szerzett a támadó harmadban a Volán, négy perc játék után pedig az emberhátrányos játék gyakorlására is lehetőség nyílt. Ebben a két percben már Horváth Dominik is elkezdhetett beleizzadni a felszerelésébe, de különösebb gond nem adódott. A fehérvári kapus aztán a továbbiakban sem pihenhetett, de jó volt látni, hogy a korong kihozatala a védő harmadból nem okozott gondot. Ugyan többet utazott a korong a hazai ütőkön, de ha a Fehérvárnál volt a korong, azt is jó volt nézni. A harmad végén Németh Kristóf dolgoztatta meg a csehek kapusát Jan Kasalt, majd Hári János is próbára tette őt. Az első húsz perc után senkinek nem lehetett egy rossz szava sem a Volánra.

A második harmadban aztán 24 másodperc kellett az első gólhoz. Batna vitte be a korongot a fehérvári harmadba, majd a második hullámban érkező Chalupa szépen kilőtte a hosszút, 1-0. De gyorsan jött a válasz, Terbócs lopott korongot a középső harmadban, meg sem állt a kapuig és a bal felsőbe helyezett, 1-1. Hazai kiállítás, és sajnos hazai gól következett, Pavlik passzát Miskar vágta kapásból Horváth kapujába, 2-1. Még ebben az emberelőnyben Erdély Csanád és Josh Atkinson is gólt lőhetett volna, de ez csak feltételes mód maradt. Bezzeg Moravecz bevágott egy lepattanót, 3-1. Ebben a harmadban feltűnően jobban pörögtek a hazaiak, és a játékrész közepén Ambrus kiállítása nagyon meleg másodperceket okozott. Már éppen magához tért a Volán, mikor hét perccel a harmad vége előtt McCormack érkezett középen üresen, és lőtte ki a jobb alsót, 4-1. Újabb hazai emberelőny és újabb hazai találat, Miskar korcsolyájáról csorgott a kapuba a korong, 5-1. Ez kellemetlen húsz perc volt.

A harmadik harmad viszont ismét inkább az elsőhöz volt hasonlatos, nem volt óriási fölényben a hazai gárda, de kilenc perc után így is érkezett a hatodik gól, Pavlik távoli bombája talált utat Horváth kapujába, 6-1. A hátralévő időbe még belefért egy kivédekezett emberhátrány és egy kihasználatlan emberelőny.

A második harmad nem sikerült, de az első és harmadik kimondottan jól nézett ki. Folytatás holnap a Maxa Ligás SC Marimex Kolin ellen.