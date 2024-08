-Nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni, régi vágyam teljesült, hogy versenysportban tevékenykedhettem. Közel tíz év után váltottam, 2013-ban az Alba Öttusa SE-nél edzősködtem tovább. 2017-ben elvesztettem a páromat, a gyermekem édesapját, Komlódy Zsoltot, aki szaktekintélynek számított a sportágban. Halála érthetően nagyon megviselt, sokat jelentett, hogy ezen időszakban párhuzamosan dolgozhattam edzőként, valamint óvónőként a Gyöngyvirág Óvodában, nagyon hálás vagyok Béndek Gáborné óvodaigazgatónak és akkori kollégáimnak az ott töltött időért. Egy évvel később keresett meg Vörös Zsuzsanna, az Alba Volán öttusázóinak igazgatója, hogy szívesen látna az edzői gárda tagjaként, örömmel fogadtam el az ajánlatot és tértem vissza az anyaegyesületemhez. Mindenképpen inspirált, hogy én is sikeres legyek a szakmámban. A lányom is ezt a sportágat választotta – ami számomra és az édesapja számára is természetes volt -, hosszú éveken át sportolt és küszködött a sérülésekkel, 17 évesen hagyta abba a versenyzést, amibe egy kicsit a pandémia is szerepet játszott, végül a tanulást választotta. Nem volt tehetségtelen, az utánpótlás elit viadalain, csapatban és váltóban sok érmet szerzett, jelenleg a BME építészmérnöki karán tanul.

Aztán visszatérünk a jelenbe, Bence Andrea a korábbi, junior világbajnokkal, Katona Ferenccel közösen tartja a kombiedzéseket, a sportágban csak Fecóként ismert tréner egyben a fiatalok lövő edzője is.

-Vele beszélem meg az esetlegesen felmerülő problémákat, valamint igazgatónk, Vörös Zsuzsa is sokat segít és támogat abban, hogy hatékonyan menjenek a gyakorlások. Vívásban Málits István vívóedzővel egyeztetem a gyerekek edzésprogramját és Demeter József is dolgozik a csoporttal. Katona Ferenc lövő edző munkájában szerepet kap korábbi junior világbajnokunk, Kalincsák Eszter is, aki szintén edzőként tevékenykedik az utánpótlásban. A legfontosabb az, hogy a csoportom tagjai számára zökkenőmentes legyen az átmenet, kapcsolódjanak majd be az idősebb korosztály edzésmunkájába. Hosszútávon szeretném, ha a tanítványaim sikeres, kiegyensúlyozott, határozott, boldog emberek lennének, nem csak a sportban, hanem az életben is. Persze, a nagy álom az, valamelyikük olimpiai bajnok legyen.