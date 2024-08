Bár hosszasan marasztalták az egerszegiek - a zalaiak klubigazgatója, Sallói István nem titkolja, az egyik kedvence évek óta Bedi Bence -, azonban a 27 éves középpályás már korábban jelezte, váltani szeretne. A nyáron a Vidi igazolta le a labdarúgót, aki különleges mérkőzésre készült szombaton, élvonalbeli pályafutása során először lépett pályára a Zete ellenfeleként. A mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A vendégek góljánál ő is hibázott, rosszul fejelte el a labdát egy beívelésnél, aztán feljavult a vendéglátó játéka, az utolsó húsz percben hatalmas fölényben játszott a Vidi, megérdemelték az utolsó másodpercben kiharcolt döntetlent.

-Nagykanizsán születtem, Letenyén nőttem fel. Az általános iskolában mindenki a focit szerette, sokat játszottunk a szünetekben, ha volt időnk, az iskolaudvaron rúgtuk a labdát. Gyerekkoromban a brazil Ronaldo volt a legfelkapottabb név, ő volt akkoriban a példaképem. A suliban kipróbáltam a kézilabdát, az atlétikát, rendszeresen eljártunk versenyekre, de a foci volt az, ami megmaradt. Letenyéről kerültem Kanizsára 2009-ben, ahol 2 évet fociztam. Majd választás elé kerültem, hol folytassam a középiskolai tanulmányaimat. Előtte pár évvel indult az akadémiai képzés Zalaegerszegen, ez jó lehetőség volt, hogy a tanulás mellett akadémiai keretek között futballozhassak. Így igazoltam 2011 nyarán Zalaegerszegre, az U16-os csapathoz. Az utánpótlás korosztályokban végigjártam az U16-os, U17-es, U18-as, U19-es gárdát, 2015 telén kerültem az első csapathoz, februárban be is mutatkoztam az első csapatban, a Békéscsaba elleni másodosztályú mérkőzésen, 0-0 lett a végeredmény. Majd 2019-ben feljutottunk az első osztályba, és 2019. augusztus 3-án szerepeltem először az első osztályban a Mezőkövesd elleni, idegenbeli meccsen, sajnos kikaptunk 1-0-ra. Emlékezetes marad számomra ez a derbi, ugyanis jobbhátvédet játszottam. Összességében 13 szezont játszottam Zalaegerszegen, ebből 9 és fél évet voltam a ZTE felnőtt csapatának tagja, 2015 telétől 2024 nyaráig. Meghatározó éveket töltöttem Zalaegerszegen, tavaly Magyar Kupát nyertünk, a klub történetében először, valamint kikléptünk a nemzetközi porondra, az Eszékkel találkoztunk az UEFA Európa Ligában. Úgy éreztem, szeretném magam máshol, új közegben is kipróbálni. Egyszerűen új környezetre és impulzusokra volt szükségem, ezért döntöttem a váltás mellett – mondja Bedi Bence.