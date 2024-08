A futballista 1998. július 17-én született Splitben. Az NK Siroki Brijegnél mutatkozott be a felnőttek között a bosnyák élvonalban, majd 2017-ben igazolt Horvátországba, az ott másodosztályban szereplő NK Dugopoljéhez. Az itt eltöltött kölcsön időszak után lett az élvonalbeli Lokomotiva Zagreb futballistája, ahonnan az NK Varasdinhoz került kölcsönbe. Ezután játszott az NK Dubravában, majd visszatért a Lokomotiva Zagrebhez, ahonnét a Zeljeznicarhoz került ismét kölcsön. A legutóbbi évben már Görögországban futballozott, az élvonalban szereplő AE Kifisiasnál töltötte a tavaszi szezont.

Ivan Milicevic pályafutása során a horvát élvonalban 85 mérkőzésen 2 gólig és 14 gólpasszig jutott, a bosnyák élvonalban pedig 27 meccsen 2 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott, a görögöknél pedig 9 összecsapáson 1 gólt lőtt. Hazájában, a felnőtt válogatottban nem mutatkozhatott be, azonban a bosnyák U21-es nemzeti csapatban három, az U19-esben öt alkalommal is lehetőséget kapott.

A szabadon igazolható futballista a hetes mezben szerepel majd a Vidiben.

– Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz igazolhattam, amelynek kiváló szurkolótábora van. A célom, hogy egyénileg előrelépjek a következő szezonban, amivel a csapatot is segíteni tudom majd. Az a célunk, hogy minél jobb helyezést érjünk el a bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában is szeretnénk a lehető legtovább jutni – nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak a horvát-bosnyák kettős állampolgárságú játékos. Hozzátette, az érkezése előtt beszélt Lirim Kastratival, akivel a Lokomotiva Zagrebnél voltak csapattársak, és ő is azt mondta, hogy minden adott a klubnál a sikeres szerepléshez, és nagyszerű csapathoz érkezik. Azt megígérte a szurkolóknak, hogy mindig a lefújásig küzdeni fog, hiszen olyan balhátvéd aki fel-le zakatol a pályán a mérkőzéseken.

Az UEFA.com adatai szerint Ivan Milicevic még nincs ott a Vidi csütörtöki, Omonoia FC ellen készülő keretében, a kedden bejelentett Holender Filip viszont már ott van a nevezett játékosok között.