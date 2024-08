Április 27-én, Soponyán rajtolt el idén a Fejér Vármegyei Kettesfogathajtó Bajnokság, majd ezután Seregélyesen, Kislángon, Cecén, Mezőszilason, Nagylókon, Sárszentágotán és Kálozon is lezajlottak már a versenyek. Egy van már csak vissza, augusztus 24-én, szombaton Sárkeresztúron, amely a szezonzáró verseny lesz a hajtók számára a megyei bajnokságban.

A tervezett program szerint már 9 órakor elrajtol a verseny az akadályhajtás első fordulójával, majd 13.00-kor kezdődik a megmérettetés második köre. Ahogy az már megszokott, itt is lesz egyesfogat is, amelyre kilencen neveztek, míg a kettesfogatok között ötven hajtó adta be a jelentkezését.

– Immár a huszadik alkalommal rendezzük meg a Sárkeresztúri Fogathajtó Versenyt, amelyre 59 fogat nevezet összesen egyes- és kettesfogatban. Az esemény minden évben nagy népszerűségnek örvend, rengetegen látogatnak ki, és mindig jó hangulatban zajlik, igazi közzöségépítő rendezvény – mondta lapunknak Csuti Péter, a szervező Vihar Lovas Egyesület elnöke. Hozzátette, idén is ezer vendéget várnak, eszerint főznek bogrács ételeket, amelyre mindenkit várnak sok szeretettel.

Az akadályhajtások után következik majd a vadászhajtás 17.30 órától, míg 18.45-től az ünnepélyes díjátadással, és bajnokavatással zárul a program.

– Az idény végén az első hat helyezetettet díjazzuk. Az első négy helyezett a Dunantúli Megyék és Dél-Szlovákia Döntőjén Lukácsházán képviselheti majd a megyét szeptember 21-én, az első három pedig a C2-esek országos döntőjén is, Mélykúton Bács-Kiskun megyében szeptember 28-án – mondta el lapunknak Csuti Péter, aki egyben a Fejér Vármegyei Lovassport szövetség elnöke is.

A dobogós helyezések kérdése már matematikailag is eldőlt, Semjén Attila szerzi meg ezúttal a bajnoki címet, a második helyen édesapja, Id. Semjén Attila zár majd – mindketten a Mezőszilasi LSE hajtói –, míg a harmadik helyet Dvéri Diána, a Seregélyesi Patkó SE versenyzője szerzi meg. Nagy izgalmak várhatóak azonban az ötödik-hatodik-hetedik helyezettek között, ott még bármi előfordulhat.