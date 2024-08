Két évtizede a hellén fővárosban írt történelmet a volánosok modern pentatlonistája. Győzelme – főleg így utólag – tulajdonképpen papírformának tűnt, ugyanis két évig gyakorlatilag minden versenyt megnyert, amelyen elindult, toronymagas esélyesnek számított. Persze, az esély önmagában nem elegendő a sikerhez, az adott napon kell maximumot nyújtani. Vörös ezt tette Athénban, magabiztosan győzött, ezzel ő lett a hazai öttusa első női olimpiai bajnoka.

A húsz évvel ezelőtti diadalra emlékeztek a városháza dísztermében, az ünnepség elején a versenyről készült videofelvétel kockái pörögtek, a vívás, a lovaglás, majd a futás. Az utolsó néhány száz méter történéseit nem homályosította el az idő, ma is élénken élnek az emlékek, amikor Vörös a célegyenesbe fordulva a már ünneplő fehérvári küldöttség a lelátó első sorában tartózkodó tagjaitól, gyors mozdulattal átvette a magyar zászlót, azzal futott a célig.

Fotó: Horog László / FMH

A kiváló sportolót Cser-Palkovics András polgármester és Tóth István, az Alba Volán SC elnöke méltatta az ünnepi rendezvényen. Mindketten elmondták, rendkívül büszkék az elmúlt évtizedben már anyaegyesületében, a Volán Fehérvárnál szakosztály-igazgatóként tevékenykedő sportolóra, aki mindig példát mutatott emberségből, küzdeni tudásból és sportszeretetből.

Levetítették nem csak az athéni felvételeket, hanem a fehérvári, közösen, kivetítőn megtekintett közvetítést is a városháza előtti téren, ugyanis két évtizede az Országalmánál is nagyon sokan gyűltek össze, közösen ünnepelték az aranyérmet. Vörös meghatottan köszönte meg a dicsérő szavakat, az ötkarikás bajnok elmondta, mindig büszke volt arra, hogy itt született és azóta is itt éli hétköznapjait, nagyon sokat köszönhet a városnak és az Alba Volán SC-nek. Az ünnepelt a polgármestertől, a klubelnöktől, valamint Mészáros Attila és Róth Péter alpolgármesterektől díszes virágcsokrot, valamint egy elegáns, akvarell festményt vett át, amely természetesen a főteret és az Országalmát ábrázolja.