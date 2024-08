Másfél évtizedek keresztül csak úgy emlegették őket a fehérvári, kosaras drukkerek: az ikrek. A két Taki a Gáz utcában kezdte karrierjét, majd lett élsportoló, évekkel ezelőtt, tinédzserként mutatkoztak be a felnőtt együttesben. Martin másfél éve egy félszezont már eltöltött Egerszegen, most visszatért, ezúttal Milán is követte Zalába. Marasztalták őket Fehérváron, de a váltás mellett döntöttek.

- Valóban volt szó arról, hogy maradunk az Albánál, sok pozitív emlék fűződik a fehérvári klubhoz, de végül úgy éreztük, hogy most jött el az idő, környezetváltásra van szükségünk, ekkor keresett bennünket a Zalaegerszeg megkeresése, ami azért is tűnt racionális döntésnek, mert a korábbi fehérvári edző, Matthias Zollner a jelenlegi vezetőedző, így nem teljesen ismeretlen a közeg – mondja Takács Martin.

A Zete augusztus 5-én kezdte a felkészülést a magyar maggal, 15-én pedig csatlakoztak a külföldi játékosok is.

- Az első edzőmeccset 31-én vívtuk a Vasassal, majd a Graz együttesével találkozunk, illetve egy nemzetközi és két hazai rendezésű tornán veszünk majd részt az előszezon során. Még az elején vagyunk, de már most érezhető, hogy nagyon szorgalmas és munkás csapatot sikerült összerakni a vezetőknek. Nagyon jó a hangulat, a csapatkapitányt, Tóth Ádámot már nagyjából ismertük, a fehérvári évek alatt Keller Ivánnal, illetve az utánpótlás válogatottból Sitku Marcival játszottunk már korábban együtt – veszi át a szót Milán. - Dolgoztunk már együtt Zollnerrel, jelenleg is zökkenőmentes a munka. Mivel a testvérem korábban öt hónapot töltött már Zalaegerszegen, így ez nekem is megkönnyíti a beilleszkedést, továbbá a csapattársak is befogadóak voltak velünk. Igazából mindketten a több játéklehetőség és a korábban említett környezetváltás és új impulzusok végett döntöttünk így.

Takács Milán (balra) és Martin a 2016-os Szent István Kupát megelőző sajtótájékoztatón

Fotó: Horog László / FMH-archív

Ezúttal először Milán, aztán Martin írt alá. Azt mondják, nem feltétlenül terveztek ugyanazon csapatban játszani, az elsődleges tervük az volt, hogy külön utakon próbálnak kibontakozni.

- Azonban mindegyikünk számára a ZTE biztosította a legkedvezőbb feltételeket, így esett rájuk a választásunk. A családunkban a kosárlabda volt a favorizált sport, apukánk és testvérünk is kosarazott, így mi is emellett döntöttünk. Még az általános iskolában, 7 évesen kezdtük el a kosárlabdát Szigetvári Zoli bácsinál. Végig Fehérváron nevelkedtünk, a legsikeresebb szezonunk az U18-as bajnoki cím megszerzése volt, emellett végigjártuk az utánpótlás válogatottakat is, majd az NB I-ben 18 évesen mutatkoztunk be – közli Milán.