Alba Fehérvár KC – MSK Iuventa Mihalovce 21-28 (8-11)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

Alba Fehérvár KC: Aala – Szemes 3, Moreno 1, Tolnai, Kocsis B. 1, Utasi 2, Takó 1. Csere: Hadfi (kapus), Balássi 1, Kövér 2, Szabó K. 5 (2), Sulyok, Szabó-Májer 2, Szmbatjan 3. Vezetőedző: Szuzanna Lazovics

Iuventa Mihalovce: Jablonská – Kowaliková 4, Habánková 1, C. Akalin 5, Palová 6, Wollingerová 1, Popovcová 4. Csere: S. Akalin (kapus) 1, Dvorscáková 2 (1), Kompaniecová 2, Bacenková, Soskydová, Biegeorvá, Klucková 2, Tugelová, Vezetőedző: Peter Kostka.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az Alba Fehérvár KC csapata motiváltan, harcos erényeket csillogtatva fordított többször a Moyra Budaörs Handball elleni összecsapáson, ám ezúttal nem várt sétagalopp Szuzanna Lazovics vezetőedző tanítványaira a szlovák élgárda, a Iuventa Mihalovce ellen. A tavasszal a közös cseh-szlovák rendezésű MOL Ligában az első helyen záró nagymihályiak az első összecsapáson nem brillíroztak a Házena Kynzvarttal szemben, így nagy meglepetésre négy gólos vereséget szenvedtek. Pénteken azonban a cseh csapat már korántsem mutatott olyan produkciót, amely esélyt adott volna számukra a Budaörs ellen, és meglehetősen egysíkú találkozón a magyar bajnokság 7. helyezettje 36-29-re győzött.

A másik párosításban az Alba FKC számára egyáltalán nem volt ismeretlen a Mihalovce, mivel szinte minden felkészülési időszakban „összefutottak”, vagy Nagymihályon, vagy Fehérváron. Az előző mérkőzéshez viszonyítva szinte teljesen más összetételű együttest küldött pályára Szuzanna Lazovics, és remekül mutatkozott be a frissen igazolt Débora Moreno is, aki nagy gólt lőtt Irina Jablonská hálójába. A 6. perc végén pedig Martina Popovcová találata jelentett újfent szlovák előnyt az amúgy addig meglehetősen kiegyenlítettnek tűnő összecsapáson. Aztán némiképp felpörögtek az események, a kapusoknak is többször kellett kihalászni a gólvonal mögül a labdát, ám továbbra is döntetlen (4-4) állt a villanyújságon. Ezt követően több hazai helyzet kimaradt, míg a Mihalovce a félidő közepén először került háromgólos előnybe Irina Kompaniecová és Marianna Palová révén, 5-8. Nem nagyon tudta ebben a periódusban feltörni a szlovákok falát az Alba, és folyamatossá vált a három, majd négygólos különbség. Majd a 26. percben Szemes Szonja faragott a hátrányon egyet, de a differencia lehetett volna kisebb is, ha Takó Viktória nem hibázik ziccerben.