A szövetségi kapitány, Fehérvári Dániel két éve látja el a tisztséget a honi szövetségben. Elégedetten értékelte a pár nappal ezelőtt zárult seregszemlét.

– 2022 óta vagyok a felnőttek szövetségi kapitánya, előzőleg fél évig segítettem a junior csapat munkáját. Amikor a rendező csapat elkészítette a pályázatot a világversenyre, még én versenyző voltam, vagyis nem volt beleszólásom a helyszín kijelölésébe. Természetesen örültem, hogy erre esett a választás, szerintem a Vértes az egyik leggyönyörűbb természeti kincse Magyarországnak. A terepei nagyon különlegesek, amit egyébként a külföldi versenyzők is megerősítettek a kihívások szempontjából. Az időjárás ezúttal egyértelműen megnehezítette a versenyzők dolgát, amire próbáltunk felkészülni az edzőtáborok alkalmával. Összesen 10 edzőtábort szerveztünk az elmúlt 2-3 évben a válogatott versenyzőknek. A tévés közvetítésnek köszönhetően mindenki láthatta, hogy a versenyzők mennyire keményen futnak a sziklák és a zöldebb, csalános részek között, de szeretnék megosztani pár atlétikai jellegű adatot: A férfi mezőny legjobb versenyzői 8 perc körül futják a 3000 métert, természetesen atlétikai pályán. Továbbá, az egyik svájci versenyző, Matthias Kyburz kitalálta, hogy megpróbál kijutni a párizsi olimpiára a maratoni versenyszámban. Maximum 1 évet készült speciálisan, de sikerült 2 óra 8 perc alatt lefutnia a távot, amivel rögtön kvótát is szerzett. A kimagasló fizikai eredmények mellett a tájékozódásra is nagyon összpontosítania kell a versenyzőknek. Az eredményeiket tájfutó felkészülésből érik el.

A női váltó az eredményhirdetésnél pódiumra állhatott, az előkelő 6. helyen végzett az együttes.

– Elért eredményük csodálatos pillanat volt a válogatott, valamint az egész magyar tájfutó társadalom számára. Utoljára 1962-ben volt legjobb hatban a női váltó. Ez a siker remélhetően további motivációt ad nem csak a váltótagok számára, hanem a következő generációk részére is. Hiszen láthatták, hogy a kemény munka és az eltökéltség meghozhatja a dicsőséget. Fontos, hogy ebben a felállásban a váltó a tavalyi évben junior világbajnokságot nyert, ráadásul, a mi csapatunk volt a legfiatalabb.