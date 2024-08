A gárdonyi lányok a harmadik helyen jutottak a Balaton-parti fináléba, és a B-csoportban az első meccsükön be is bizonyították, hogy nem véletlen az előkelő helyezés. A HelloLányok-KFSE ellen lehengerlő játékkal nyitották a pénteki napot, és egy szoros, valamint egy sima szettben 2-0-ra (22-21, 24-12) nyertek, Gaál Dorina 14, Juhász Adél 12, valamint Sárvári Krisztina és Bernáth Réka 10-10 pontjával. A folytatásban kicsit megtorpant a nagy menetelés – mondhatnánk csütörtököt mondtak pénteken – és meglepetésre a DESZ-épek Sportegyesület egyetlen győzelmét megszerezve 2-1-re (16-18, 28-16, 6-8) nyert a gárdonyi hölgykoszorú ellen, hiába Gaál Dorina 14, és Sárvári Krisztina, Bernáth Réka és Juhász Adél 10-10 pontja.

Ezzel a vereséggel nehéz helyzetbe hozta magát a Venice Beach Girls, de a szombatot ismét jól indították, a Glass Stúdió Nyúlon Túl-KRE SC-t 2-0-ra (22-18, 16-14) múlták felül, ezúttal Juhász Adél (16) és Gaál Dorina (13) tündöklésével. A lendület megmaradt az RV New Wave csapata ellen is, újabb sima 2-0-s (26-20, 21-20) siker következett, most Sárvári Krisztina (14) és Bernáth Réka (13) vitte a prímet. A csoportmeccsek zárásaként a bivalyerős, és a végső győzelemre abszolút esélyes Multichem Szentendrei NKE jött szembe, akiket idén még nem sikerült legyőzni. Sajnos ezúttal sem, 0-2 (14-17, 14-21) az eredmény, dacára Bernáth Réka 18 pontos remeklésének. A gárdonyi lányok így 3 győzelemmel és 2 vereséggel jutottak a nyolc közé, ahol a hasonló mérleggel rendelkező OVB Beach Girls ellen lépnek a homokba.

Az Alba lányai a bajnokság során tornáról tornára fejlődtek, ám részükről a nyolc közé jutás igazi bravúr lett volna. A csoportküzdelmeket az OVB Beach Girls ellen nyitották még pénteken, és 2-0-ra (14-24, 15-16) kikaptak, pedig Forgács Viktória 19 pontja a mérkőzés legjobbjává tette a 22 éves fehérvári játékost. A második meccsen az RV BHC sem kegyelmezett az Albának, újabb 2-0-s vereség (19-21, 15-25) következett, Forgács ezúttal 22 pontot szerzett. A szombati folytatásban sajnos csak egy kicsit tört meg a sorminta, a Strandépítők Girls ellen szettet igen, meccset még nem tudott nyerni az Alba, 1-2 (18-23, 21-14, 4-6) a vége, most Katus Veronika lett 21 ponttal a meccs legeredményesebbje, de ez sem segített a fehérváriakon. A következő meccsen a SZISE 2-0-ra (16-30, 18-19) múlta felül az Alba lányait, majd az utolsó csoportmeccsen végre érkezett a az első siker is, a LadyBugs fejet hajtott a hölgyek előtt, szétlövésben 2-1-re (12-22, 19-16, 7-6) diadalmaskodtak a fehérváriak, ezzel az ötödik helyen zártak a hatosban, és vasárnap a 9-12. helyért a DESZ-épek SE ellen folytatják.