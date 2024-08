– Természetesen ez már az én Fiorentinám lesz. Kell idő valóban az újjáépítéshez, ez egy folyamat, mely közben mindennap helyezünk a kirakósba darabkákat. Kell még idő, hogy megszokjuk a játékelvet és persze közben szereznénk sikeresek lenni ebben az időszakban. Magyarországra azért jöttünk, hogy továbbjussunk. Nyilván a Puskás Akadémiának z egy történelmi találkozó, de nekünk is nagyon különleges meccs – mondta a Fiorentina szerda esti, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján Raffaele Palladino, a firenzeiek vezetőedzője. Hozzátette, olyan csapatot szeretne a pályán látni, amely sokkal agresszívabb, mint amilyen az első találkozón volt.

A tréner mellett a csapat argentin középhátvédje, Lucas Martínez Quarta vett részt az eseményen, aki elmondta, a továbbjutás kulcsa, hogy nem hibázhatnak.

– Otthon elkövettük azt a hibát, hogy nem jó hozzáállással léptünk pályára. Ebből tanultunk, most már az első perctől mgefelelő lesz a hozzáállásunk. Meg kell nyernünk a párharcokat, meg kell szereznünk a második labdákat. nem lesz egyszerű, bármi megtörténhet, de mindent megteszünk a győzelemért – fogalmazott a futballista. Hozzátette, nem lesz egyszerű feladatuk, hiszen bármi megtörténhet, de mindent megtesznek a győzelemért. Kiemelte, mindenki részéről érzékelhető a bizonyítási vágy, hiszen kétszer is ott voltak a döntőben, így nagyszerű lenne, ha be tudnák húzni a Konferencia Ligát.