Valljuk be, Szlovákia ellen nem mostanában fordul majd elő, hogy esélyesként korcsolyáznak ki a mieink a jégre. De a hírek szerint most ott lesz náluk a keretben a pozsonyi selejtezőben Tomáš Tatar és Šimon Nemec is, de érkezhet Martin Pospíšil és Martin Fehérváry is, ami nem növeli az esélyeinket.

A Szlovák Jégkorong Szövetség (SZLH) hivatalosan is bejelentette, hogy két kiváló NHL-játékos biztosan ott lesz a keretben Pozsonyban. A New Jersey Devils vezetőségét engedékeny hangulatban találta a klub két játékosa, Tomáš Tatar és Šimon Nemec is, akik engedélyt kaptak a részvételre. Ez azért is nagy szó, mert az NHL csapatai nem szeretik elengedni játékosaikat a válogatottakhoz, hiszen részükről ez csak újabb esély a sérülésre. Most viszont rábólintottak a két játékos és a szövetség kérésére.

Nekünk pedig nem lett könnyebb a helyzetünk, hiszen Tomáš Tatar 853, Šimon Nemec pedig 60 NHL-meccsel a háta mögött vág majd neki a tornának, mindketten ott voltak az idei világbajnoki keretben is.

– Nagyon szeretnék segíteni a válogatottnak, hogy ott lehessünk a 2026-os milánói olimpián – mondta Šimon Nemec a Sport napilapnak.

Emellett a Calgary játékosa, Martin Pospíšil és a Washington védője, Martin Fehérváry is komoly esélyt lát arra, hogy részt vehessen a tornán. Pospíšil a legutóbbi világbajnokságon hét meccsen három gólt ütött és négy gólpasszt adott, de az utolsó csoportmeccsen megsérült. Ezért vele és Fehérváryval kapcsolatban is csak ugyanaz a kérdés, vajon lesznek -e olyan állapotban, hogy vállalják a játékot?

– A klub elengedett, és szeretnék segíteni a csapatnak, de van egy kisebb egészségügyi problémám. Ha ezen túl leszek, akkor játszani fogok – nyilatkozta Fehérváry a Sportnak.

Korábban még arról volt szó, hogy Szlovákia NHL-esek nélkül víva meg az olimpiai selejtezőt, majd ezután összehívták az SZLH közgyűlését, amelyen a klubok képviselői megszavazták a KHL-ben szereplő hokisok visszatérését. Persze ott sem tehetségtelen játékosok kergetik a korongot, de az NHL-esekkel csak bonyolódik az ellenfelek helyzete. Száz szónak is egy a vége, a szlovákok bivalyerős kerettel vágnak neki a tornának, és minden áron ki akarnak jutni az olimpiára.