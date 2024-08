Az Enthroners vezethette az első támadássorozatot, és igencsak látványos játékokkal haladtak előre, Tóth Nándor több elkapással is jelentkezett, de Nathaniel Robitaille és Czirók Márton is beszállt a játékba, Jack Mangel nem csak hajigálta a labdát, de bevállalt egy 14 yardos futást is. A Centurions 9 yardos vonalán viszont megállt a tudomány, pedig negyedikre is nekifutottak, de nulla ponttal zárult az akció. A kölniek is jól kezdték a menetelést, Isaiah Weed 25 yardos passzt adott Carlos Hillnek, de utána Roedion Henrique kezébe passzolt, ő pedig az Enthroners játékosa, aki majdnem be is vitte a labdát a célterületig, de végül maradt még egy kevés távolság a gólvonalig. De ezt Mangel gyorsan letudta, Robitaille volt a célpont és máris ott az első hazai TD, az extrapont is jó, 7-0. A vendégek támadása azután újra elhalt a fehérvári védelemnek hála, ám a punt kivételesen jól sikerült, saját 2 yardos vonaláról indulhatott újra hódító útjára az Enthroners. Nem is sikerült megugrani ezt az akadályt, újra a Centurions támadhatott.

A második negyedet pedig már bőven a vörös zónán belül kezdhették, és mivel a vendégek erőssége a futójáték, ezt is erőltették, nagyon hatékonyan. Emil Fuchs tette meg az utolsó hiányzó 2 yardot, az extra is a póznák közé szállt, 7-7. Négy perc múlva pedig már jött is a következő touchdown, de újra a Centurions volt eredményes, mert a fehérvári támadás elhalt. Újra Fuchs volt elemében, ezúttal viszont 12 yardot tett meg célterületig az utolsó akcióban, az extra viszont nem jó, 7-13. Az Enthroners továbbra is vaktölténnyel lőtt, nyoma sem volt az első negyedben látott pontos passzoknak. Bezzeg a németek kihasználták, hogy a fehérvári védelemben nincs ott Zilai János, aki a futójáték semlegesítésében kulcsfigura, és Fuchs vezérletével csak szorgosan gyűjtögették a yardokat, de Weed sem esett kétségbe ha passzolni kellett, Carlos Hill pedig biztos kézzel kapta el a labdát, az extra is jó, 7-20. Egy perc és 53 másodperc volt a félidőig, jöhetett az Enthroners. De nem jött, sőt Mangel eladta a labdát és a vendégek egy mezőnygólt még összehoztak, 7-23 a szünetben.