Középtávon osztották ki az első érmeket a Fejér vármegyei Csókakő térségében az immár 16. alkalommal rendezett Tájfutó Európa-bajnokságon. Komoly volt a létszám, ezen kategória küzdelmeire több mint 270-en neveztek, így hat selejtezőfutam után alakult ki a 60-60 fős női és férfi mezőny. A magyar válogatott a várakozásoknál jobban teljesített a selejtezők során, hiszen 9 tájékozódási futója, 6 nő és 3 férfi atléta állhatott oda a szombati rajthoz.

Az első futóknál már látszott, hogy a pályakitűző nem fukarkodott a szintekkel, így sokat kellett a Vértesben mászni, oldalazva futni a terepen, ami a tartósan harminc feletti, sőt, közel negyven fokos hőség miatt igazi erőpróba volt a versenyzők számára. A nehéz, technikás terep miatt kisebb-nagyobb hibák minden futónál becsúsztak, a svédek világklasszisa, az ezúttal is favoritnak számító Tove Aleksandersson is mindjárt egy 3 perces hibát vétett a pálya első szakaszán, ezzel el is szálltak a győzelmi esélyei.

A férfiaknál tulajdonképpen egyetlen futó nem hibázott nagyobbat, a norvég csapatból Eirik Langedal Breivik, és ez elég volt ahhoz, hogy legyőzze honfitársát, Kasper Harlem Fossert és a címvédőt, a svéd Albin Ridefeltet. A magyar csapatból Jónás Ferenc fantasztikusan kezdett, és az első mérőpont pont előtt már nem pusztán utolérte az előtte 2 perccel induló vetélytársát, hanem a 7-es ellenőrzőpontnál még ő volt az egész mezőnyből a leggyorsabb. Ezután azonban két apró hiba a remélt, top 10-es helyezésébe került, ám a Szegedi Vasutas versenyzője így is elmondhatja, hogy Domonyik Gábor 2004-ben, sprintben szerzett 6. helye óta a legjobb magyar egyéni eredményt érte el azzal, hogy a 13. helyen zárt.

A másik két magyar döntős közül a Tabáni Spartacus fiatal tájfutója, Csoboth Márton az előkelő 21. helyen zárt. A csapat legfiatalabb tagja végig kiegyensúlyozottan versenyzett, a táv második felében egy rövidebb átmenetben, az egész mezőnyben ő volt a leggyorsabb, így összességében a majdnem 160 fős mezőny jelentős részét megelőzte. A pécsi Baumholczer Máté is megküzdött a nehéz tereppel, végül a 42. helyen fejezte be a versenyt.