Írjuk fel a naptárba. 2024. augusztus 23., péntek, 18 óra 40 perc. Először nézők előtt jégre lépnek a Volán játékosai az Alba Arénában. Ugyan még csak bemelegíteni, és csak felkészülési mérkőzésen, de akkor is ez az első alkalom.

Martin Štajnochon kívül több olyan hokis is szerepelt a hazaiaknál, akik a közelmúltig Szlovákiában tölötték munkaidejüket. Például a támadók, Chase Berger és Chris Brown, vagy a védő Joel Messner. Rasmus Reijola kezdett a hazaiak kapujában, de nem ő, hanem a túloldalon Libor Kasik melegedett be gyorsabban. Lendületesen kezdett a Volán, de fogjuk az új jégre, hogy kicsit dadogott a korong a hazai ütőkön. és ez sajnos a védőkre is igaz volt. Stipsicz Bence hibázott, a kanadai Sahir Gill lecsapott a korongra és Reijola lába között a hálóba lőtt, előny a vendégeknél, 0-1. A harmad közepéhez közeledve Chris Brown próbálhatta ki először milyen is az Alba Aréna büntetőpadjáról nézni a jégen folyó játékot. Sok öröme nem lehetett benne, mert Robby Jackson úgy lőtte ki a kapu jobb oldalát, hogy Reijolának esélye sem volt, lévén ketten is takarták előtte a kilátást, 0-2. Josh Atkinson kiállítását szerencsére már átvészelte a Volán, de látszott, hogy a szlovák bajnok az ellenfél.

A második harmadban sem jött össze semmi, ellenben Hári adta el a korongot, és hiába eredt Jackson nyomába, az amerikai nála is gyorsabb volt, és Reijola válla felett bombázott a vas alá, 0-3. Ezután Horváth Dominik érkezett a kapuba, és rögtön munkára is fogták, de állta a sarat. Egy darabig. Mert Cederle keresztpassza után, Stacha talált a kapujába, 0-4. Néhány perc múlva újabb eladott korong a semleges harmadban, ami után Pobezal talált be kis szerencsével, 0-5. Kicsit több mint négy perc volt hátra a harmadból, mikor Bucek lemásolta ugyanezt, 0-6. Másodpercekkel később pedig már Pobezal is duplázott, 0-7. Ez a húsz perc bizony kimondottan rosszul festett.

A harmadik játékrészben végre betalált a Volán is, apró szépséghiba, hogy magas bot miatt érvénytelen volt a gól. Valahogy nem akart megszületni az a fránya hazai találat, minden lövés elhalt Kasikban, vagy a védőkben. De végül megtört a jég, kevesebb mint két perccel a vége előtt Stipsicz bombázott a jobb felsőbe, 1-7. Nem minden jó, de a vége jó lett. Legalább egy kicsit.