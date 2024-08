Nyíregyházáról, de messzire nem akartam igazolni, a fiam, Krisztián tíz éves volt, valamint még élt a beteg, fogyatékos kislányom, aki Polgárdiban volt az otthon lakója. Csak hétvégére hoztuk haza, azonban minden nap bementem hozzá az intézménybe, amikor autóztam Siófokra, vittem neki vaníliás krémtúrót, az volt a kedvence.

A kép negyven év után ismétlődött, akkor és most is – kis időre - Bódi Zoltán csapatkapitány (balra) és Tiber László vezette a hajót a Balaton közepén

Fotó: Horog László / FMH

Tiber László négy évet játszott Siófokon, három évet NB II-ben, egyet pedig az élvonalban, 37 évesen búcsúzott. Pedig záró idényében házi gólkirály lett – újabb szerződést kínáltak neki -, majd Ausztriába, Kirschlagba igazolt, 1986-ban. Négy szezont töltött a határszélen, a sógoroknál.

- Minden évben a liga, az ötödik vonal gólkirálya lettem, 37-38 góllal, lényegesen többet kerestem, mint itthon, az NB I-ben. Persze, olyan sikert nem értünk el, mint 1984-ben a Siófokkal. Az volt az egyetlen igazán nagy győzelmem, előzőleg a Vidivel 1976-ban ezüstérmesek lettünk az NB I-ben a Fradi mögött, az Üllői úton elcsalt mérkőzés miatt nem lehettünk aranyérmesek. Később, 1982-ben a Szekszárdon rendezett Magyar Népköztársasági Kupa döntőjében ezüstérmesek lettünk az Újpest mögött. Ezért is volt nagyon fontos az ETO elleni sikerünk a balatoniakkal, ráadásul Fehérváron diadalmaskodtunk. Mi az esélytelenek nyugalmával játszottunk, ugyanakkor kellő önbizalommal felvértezve, ugyanis előzőleg kiütöttük a Videotont, a Ferencvárost, a Tatabányát, majd a győrieket. Kiléptünk a nemzetközi porondra, a görög Larissza FC-vel találkoztunk KEK-ben, mivel a siófoki futballpálya nem volt alkalmas nemzetközi kupameccsek rendezésére, a Sóstói Stadionban játszottunk, a második félidőben én egyenlítettem, 1-1-es eredménnyel zártunk. ma is jó erre visszaemlékezni, én lőttem a Siófok egyetlen gólját a nemzetközi porondon. Valamint az első NB I-es gólját is, Siófokon, 1985 nyarán, a Csepel ellen, 3-0-ra nyertünk, ifj. Gelei Károly védte a szigetországiak kapuját.