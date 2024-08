A 22 éves motoros ezúttal az általa jól ismert asseni pályán folytatta idei szereplését az IDM Superbike kategória 5. versenyhétvégéjén. A szabadedzéseken minden jól ment, a vizes aszfalton előbb a 3., majd a 2. helyen végzett, és a 7. helyen jutott be a Superpole-ba, ahol aztán apró hibát vétve a tizedik rajtkockát sikerült megszereznie. De a tempója végig versenyképes volt a legjobbakkal, így bizakodva várta a versenyeket.

A vasárnapi első futamon aztán nagy csatát vívott másik két motorossal, akik közvetlen előtte elestek, és sajnos a magyar versenyző sem tudta már megmenteni a helyzetet, így ő is bukott. Szerencsére sikerült visszaállnia a versenybe és célba érnie. A második futamon már sokkal jobban alakultak a dolgok, és kiugró teljesítményt nyújtva a 6. helyen zárt, és ezzel az újabb 10 ponttal a nyolcadik helyen áll összetettben, az eddig megszerzett 82 pontjával.

– Pozitív napot zártunk pénteken, pedig az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hisz két szabadedzés is vizes körülmények között zajlott, de ezeket kifejezetten élveztem, ami az eredményen is megmutatkozott. A tavalyi és az idei tapasztalatok alapján megalkottuk az optimális beállításokat, ami jónak bizonyult. A szabadedzéseken a 3. és a 2. legjobb köridőt teljesítettem, míg a Superpole Pre-Practice-n a 7. lettem. A beállításokban jó irányba mozdultunk el a szombati kvalifikáción, de hibát vétettem a gyorskörön és egy ilyen szoros bajnokságban ez nem fér bele. A csapat kijelentette, a 10. rajthely sem rossz, én pedig bíztam a jó versenytempómban. A vasárnap délelőtti futamon több kicsúszás is történt, aminek sajnos részese voltam én is. Egy hármas bolyban harmadikként haladtam, de az előttem haladó versenyző bukott. Mivel eleve határon motoroztunk, nagyon közel estek hozzám, nem volt menekülő utam, én is elestem. Ennek ellenére bevittem a motor a célba. A délutáni verseny viszont nagyon jól sikerült, kárpótolt mindenért. A kilencedik pozícióból indultam, remek tempót diktáltam végig, a beállítások tökéletesen működtek és a tizedik körre felküzdöttem magam a hatodik helyre, és mindössze 8 másodpercre a győztestől, négyre pedig a dobogótól értem be a célba – fogalmazott Kovács Bálint, aki legközelebb az IDM hatodik fordulójában, Nürburgringen ül motorra.