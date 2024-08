Az olasz futballban nőtt fel, a Juventusban nevelkedett. Hogy látja a Fiorentina jelenlegi helyzetét?

– A Fiorentina az elmúlt években nagyon jól teljesített, az idei évben azonban sok minden változott, de napról napra egyre jobbak. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években jól teljesítettek az olasz bajnokságban, akárcsak a Konferencia Ligában is, és ebben az évben simán lehet esélyük arra, hogy a Bajnokok Ligája indulást érő helyekért harcoljanak majd. Raffaele Palladino egy nagyszerű edző, annak idején ő is volt a Juventus játékosa, még amikor én ifista voltam, nem gondoltam, hogy ennyire nagyszerű karriert futhat majd be edzőként ilyen rövid idő alatt.

Követte a Puskás Akadémia elleni mérkőzésüket? Hogy látja a felcsúti csapat esélyeit, benne van a pakliban, hogy továbbjutnak?

– Lenyűgözött az, amit láttam. Nem gondoltam volna, hogy a Puskás játékosai ennyire jól teljesítenek majd, és szerintem látható volt, hogy a Fiorentina játékosai is meglepődtek ezen. Ráadásul azután, hogy jól kezdett a felcsúti együttes tovább folytatta, és az egész mérkőzésen szenzációs teljesítményt nyújtott. Nagy esélyük lehet a továbbjutásra, főleg, hogy hazai pályán, a saját közönségük előtt lépnek pályára. Idegenben is megmutatták idegenben, hogy tudnak magas szinten teljesíteni.

Már több mint tíz éve, hogy először Magyarországra igazolt. Milyen emlékei vannak az itt eltöltött időről?

– Nagyszerű, felejthetetlen emlékeim vannak Magyarországról, a stadionok, a városok, minden egyszerűen hihetetlen volt ez az időszak. Bár én a Puskás Akadémiában nem játszottam, arra emlékszem, hogy még a Budapest Honvéd színeiben győztes gólt szereztem ellenük a szurkolóink előtt, leírhatatlan érzés volt az. Minden meccs nehéz volt ellenük, igazán küzdelmes, nagy csaták.

Jelenleg Olaszországban futballozik. Tervezi, hogy valamikor visszatér Magyarországra?

– Jól érzem magam most, hiszen közel van a családom és az otthonom is, ami boldoggá tesz. Külön öröm, hogy így láthatom felnőni a gyermekeim, ami szintén nagy örömet okoz nekem. Tervezem, hogy visszatérek Magyarországra, nagyszerű időszak volt a Budapesten eltöltött, szeretném elvinni a feleségemet és a gyermekeimet is oda, valamint beköszönni a régi öreg barátoknak. Követem még a mai napig a magyar focit, a szívem egy darabját ott is hagytam nálatok, szívesen visszamennék azokba az időkbe. Szerelmes vagyok Budapestbe és Magyarországba.