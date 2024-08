Bodajk SE – Móri SE

Rigó Gábor a Bodajk SE vezetőedzője: – A legnehezebb gondunk a játékosok összeszedése volt, mert elég sokan elmentek, és akik maradtak azokat sem volt könnyű itt tartani. Az is csodaszámba ment, hogy egyáltalában rávehetők voltak arra, hogy nálunk folytassák. Nem lehetett azon csodálkozni, hogy nagy változások voltak a keretben, ráadásul problémát okozott, hogy akikkel korábban megegyeztünk végül nem jöttek. A koncepciónk, hogy előbb-utóbb a fiatalokra kell támaszkodni, a klubnak sikerült egy ificsapatot kialakítani, és a környéken vannak olyanok, akik majd idővel csatlakoznak a kerethez. Ez nagyon lassú folyamatnak tűnik, és ez az idény nagy valószínűséggel erről fog szólni, őket is próbáljuk majd beépíteni. Amit az elmúlt egy hónapban láttunk tőlük, az nem rossz. Nem úgy mentünk neki a csóri mérkőzésnek, hogy ekkora pofont fogunk kapni, váratlanul is ért bennünket. Persze voltak olyan gondok, amelyek a látottak alapján a negatívumot erősítik. A Pátka elleni kupameccs után úgy nézett ki, hogy kezd összeállni a csapatunk, ennek alapján egyáltalában nem látszott, ugye ebből akár nagy különbségű vereség is lehet. A védelmünk sajnos egyáltalán nem volt a toppon. A Mór ellen mínusz négy emberrel vágunk neki, mert lesz eltiltottunk és sérültünk is, így megint felforgatott csapattal lépünk pályára, és inkább a védekező, mint támadó játékosaink lesznek jobbára.



Sárosd – Adony VSK

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: – A vezetőség semmilyen konkrét célt nem tűzött ki, mi teljesen új alapokra helyeztük a sárosdi labdarúgást. Nagyon sok fiatalnak akarunk lehetőséget biztosítani, akik helyi nevelésűek, valamint környékbeliek. Nem véletlen volt kilenc távozónk, ezzel szemben csak négy új játékos érkezett, a többiek helyét fiatalokkal töltöttük fel. Hozzáteszem az érkezők is jobbára fiatalok, most szeretnénk egy jövőbeni eredményes csapat alapjait lerakni. Az első csapatot próbáljuk összekötni a másodosztályú Seregélyes-Sárosd II., és az U19-es együttesével, el szeretném érni a megfelelő felfelé áramlást, hogyha valaki az ifiben, vagy a megye kettőben olyan teljesítményt nyújt azt felvisszük edzeni, és ha ő úgy teljesít megkapja a lehetőséget a megye egyben is. Az Adony ellen hazai pályán mindenképpen győzelmet várok, de minden mérkőzésen mindenki ellen úgy lépünk pályára, hogy a győzelemre törünk. Szeretnénk minél előrébb végezni, van három- négy rutinos játékosunk, akik köré épül a csapat, és reméljük azt, hogy a fiataljaink is megfelelően hozzáállnak.