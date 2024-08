A szakágvezető, Ágner Zoltán szerint a szisztematikus tervezésnek köszönhetően minden korosztállyal haladnak. Anno a fiúkkal kezdődött a munka, hosszú évekkel ezelőtt, majd csatlakoztak a lányok is.

– Lépegetünk előre, átgondolt szakmai koncepció mentén építjük egymásra a korosztályokat, aminek meg is lett a gyümölcse. Tavaly értük el a fiúknál, hogy itthon felkerültünk az A1-es bajnokságba, ami a magyar vízilabda utánpótlás csúcsa egyesületi szinten. Ez a három országos korosztályt jelenti, az U14, U16, és U18 küzdelmeit. Csak akkor lehetséges ide a feljutás, ha mindhárom korosztályban tud az egyesület egy elfogadható szintet hozni, ami a srácok esetében nekünk sikerül. A lányoknál felemás a helyzet. Kevesebb csapat van, nincs az országos bajnokságban több osztály, így a nulláról építkező csapatnak komoly gondot jelent, hogy egyből a legjobbakkal kell versenyezni. Emiatt sok lánynak a kudarcélmény miatt idő előtt elszáll a kedve a sportágtól. Amúgy is kevesebb lány érkezik vízilabdázni, mint fiú. Viszont előnye is van, ugyanis ha van egymást követő néhány évben pár ügyes és kitartó lány, akkor a szűkebb keresztmetszet miatt, a fiúkhoz képest gyorsabban lehet jó eredményeket elérni. Ez történt velünk a 2010-es korosztály számára rendezett országos bajnokságban, ahol ezüstérmet szereztünk, annak ellenére, hogy zömében 2010 után született játékosokkal versenyeztünk.

Ágner Zoltán szakágvezető szerint jó úton járnak a fehérvári pólósok

Fotó: Horog László / FMH

A közelmúltban ezt az eredményt megfejelték a lányok azzal, hogy megnyerték a legnagyobb gyerek nemzetközi tornát Olaszországban, a HaBaWaBa-t.

– Erre az eseményre több korosztályból válogattuk a sportolókat, valamint két, rendkívül tehetséges, dunaújvárosi lány is csatlakozott hozzánk a viadalra. Az U13-as lány tornát meggyőző játékkal nyertük és a fiúk mezőnyében is sokáig meneteltünk. Olyan volt a lebonyolítás, hogy a lányoknak párhuzamosan kellett játszani a fiú és lány tornán egyszerre. Öt nap alatt összesen 14 meccset vívtak a lányok. A hatodik játéknapon csak a lányok fináléját rendezték, magyar házidöntőre került sor, a BVSC-t vertük 12-2-re. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek kiugróan jó eredmények. Bármelyik nagy csapat büszke lett volna egy ilyen szezonzárásra.