A FEHA19 és Elite Cup forduló az Alba Arénában

Az Alba Aréna azon túl, hogy otthona a Hydro Fehérvár AV19-nek, itt rendezik a jégkorong Szuperkupát is, de most a FEHA19 első- és ifjúsági csapata is megmutathatja magát az aréna jegén.

Szupkai Gábor

Fotó: Alba Aréna

A FEHA19 Erste Ligás csapata DEAC elleni edzőmérkőzésének, valamint a szeptember 6-8. között megrendezendő ifjúsági korosztályos Elite Cup fordulónak a helyszíne Székesfehérvár impozáns multifunkciós csarnoka, az Alba Aréna lesz. Zárt kapus tesztmérkőzésen A Dunaújvárosi Acélbikák ellen már megtapasztalhatta az Alba Aréna lenyűgöző létesítményét a FEHA19 Erste Ligás csapata, szeptember 4-én 18:00 perces kezdettel immáron nézők előtt is jégre léphetnek a fiúk. Az ifjúsági csapat pedig a szeptember 6-8. közötti, szintén az Alba Arénában megrendezendő Elite Cup fordulóban a lengyel ifjúsági válogatott, a Vasas SC, valamint a Vienna Capitals korosztályos együttese ellen teheti próbára tudását. Mind az edzőmérkőzésre, mind az Elite Cup fordulóra ingyenes a belépés. Az Elite Cup teljes programja: Menetrend az Elite Cup fordulóhoz

