– A második körben a georgiai Torpedo Kutaisi ellen kettős győzelemmel léptek tovább, otthon 3-1-re nyertek a GSP Stadionban, idegenben pedig 2-1-re diadalmaskodtak. A nyugodt, kiegyensúlyozott működés miatt számukra rendkívül fontos, hogy a csoportkörbe kerüljenek, ezért nyilván mindent megtesznek ezúttal is. Ahogy nyilván a fehérváriak is. Utóbbiak számára könnyebbség lehet, hogy jövő szerdán, hazai pályán, a Sóstói Stadionban zárják a párharcot.

Terjék több csapatban futballozott a ciprusi élvonalban, valamint alacsonyabb osztályban is, az ismert, méltán népszerű üdülőhely, Ayia Napa mellett, a szintén tengerparti Paralimni együttesében töltötte a legtöbb időt, ott is telepedett le. Pályafutását 37 évesen, a sziget északi oldalán, a Ciprusi Török Köztársaság élvonalbeli bajnokságában, a Dumlu Pinar gárdájában fejezte be.

A balszélső kapura lő. Az Ayia Napa együttesében kimondottan jó teljesítményt nyújtott a 2011-12-es szezonban

Fotó: Ayia Napa FC

– Úgy volt, visszatérek a ciprusi második ligába, a legmagasabb osztályba vágyó, általam már jól ismert Anagennisi Dherynia csapatához, de végül a búcsú mellett döntöttem. Nyáron pokoli a hőség, csak korán reggel és késő este lehet tréningezni. Ahhoz már nem volt kedvem, hogy reggel 6-kor induljak futni, majd este ismét tréningezzek, edzőként helyezkedtem el az utánpótlásban. Imádok focizni, most is játszom, korábbi profi futballistákkal rúgjuk a bőrt, komoly brigádunk van, nyolcvan százalékban profi játékosok alkotják a brigádot. Az edzősködés hangsúlyos, az Enosisnál az U13-as korosztálytól a 19 évesekig, hat korosztály tartozik hozzám, őket felügyelem. Valamint fiatalabb korosztályokkal – U7, U9, U10, U11, U12 – dolgozom egy privát akadémián is, hárman dirigálunk öt korosztályt. Én idáig meg voltam győződve, hogy a ciprusi bajnokság lényegesen erősebb, mint a magyar, mert itt korábban nagyon magas szintén, spanyol, olasz élcsapatokban futballozó játékosok szerepeltek, mint otthon, ráadásul a nemzetközi kupában is több ciprusi gárda volt érdekelt és döntően messzebbre is jutott, mint a hazai együttesek. A bajnokság kiegyensúlyozottabb, nem olyan, mint az NB I, hogy már a szezon megkezdése előtt nyugodtan oda lehet adni az aranyérmet a Ferencvárosnak. A zöld fehérek jó ideje kiemelkednek, ami nem tesz jót a magyar labdarúgásnak. Az AEK Larnaca sima kiesése a paksiak ellen meglepett, főként azok után, hogy tavaly nagyon jól futballoztak, csak rosszabb gólkülönbségük miatt szorultak a második helyre a bajnok APOEL Nicosia mögött. A szintén korábbi fehérvári, Gyurcsó Ádám jól játszott, éveken át kulcsember volt, azonban az utóbbi időben, a nyári edzőváltás óta minden megváltozott körülötte. Pakson ugyan kezdett, de lecserélték, a larnacai visszavágóra nem is nevezték. Az olvastam a helyi médiában, hogy nem számítanak rá, megfelelő ajánlat esetén elengedik. A Paks otthon 3-0-ra nyert, Cipruson 2-0-ra, magabiztosan, kapott gól nélkül lépett tovább.