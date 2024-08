– A ZTE FC mindig nehéz ellenfél, képesek bármelyik csapat dolgát megnehezíteni. Az előző szezonban új edző vette át a csapat irányítását, azóta pedig sokat javult a Zalaegerszeg játéka. Kemény, küzdelmes és jó értelemben véve agresszív meccsre számítok. Biztos, hogy jól megszervezi vasárnapi ellenfelünk a védelmét, úgyhogy az egyik nehéz feladatunk az lesz, hogy megtaláljuk majd a rést a védelmükön. Azonban nem lesz elég csupán helyzeteket kialakítanunk, azokat értékesítenünk is kell, hiszen láthattuk, hogy a legutóbbi három tétmeccsünkön is sok lehetőséget tudtunk ugyan kialakítani, de a ziccerek önmagukban semmit nem érnek – nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Nikola Szerafimov. A védő hozzátette, a kihagyott lehetőségek rendre megbosszulják magukat, így ezért is fontos, hogy éljenek azokkal.

Az észak-macedón védő arról is beszélt, a nemzetközi kupaszereplés a vártnál hamarabb befejeződött a csapat életében, hiszen biztos abban, hogy a klubnál mindenki, legyen az játékos, edző vagy épp vezető, valamint a szurkolók is azt szerették volna, hogy ott legyenek a rájátszásban. Ennek érdekében sokat dolgoztak, de nem sikerült teljesíteniük a célt.

– Mindenképp gratulálnunk kell ciprusi ellenfelünknek a továbbjutáshoz, amely a két mérkőzés alapján megérdemelt volt. Mi a párharc során nem tudtuk a valós arcunkat megmutatni, főleg a visszavágó első félidejében játszottunk magunkhoz képest gyengébben. Nyilván kielemeztük a hibákat, a fókusz azonban most már a vasárnapi mérkőzésen van, hazai környezetben mindenképp nyerni szeretnénk a ZTE ellen és biztos vagyok abban, hogy lelkes szurkolóinkkal közösen képesek lehetünk a jó eredmény elérésére – zárta gondolatait Szerafimov.

A csapat honlapjának Bedi Bence is nyilatkozott, aki az idei nyáron pont a hétvégi ellenféltől, a Zalaegerszegtől igazolt Székesfehérvárra.

– A második körben az Omonia ellen kettős vereséggel búcsúztunk a kupától. Nyilván vannak negatív érzések, főleg a második mérkőzés első félidejében nem sikerült azt a játékot játszanunk amit elterveztünk a mérkőzés elején. A második játékrészben márfel tudtunk pörögni, tudtunk nyomást helyezni az ellenfelünkre, voltak helyzeteink is. Úgy gondolom így kellett volna az első félidőben is kimennünk a pályára és akkor alakulhatott volna kicsit kedvezőbben is a mérkőzés. Nyilván sajnálom, hogy nem tudtunk eljutni a playoffig – mondta már Bedi Bence a szerdai találkozóval kapcsolatban. A futballista azt mondta, most már az a fontos, hogy a hétvégi mérkőzésre koncentráljanak és három pontot szerezzenek a bajnokságban.