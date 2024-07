Miután a hétvégén elrajtolt a férfi labdarúgó NB I lassan a Puskás Akadémia FC női futballistái is elkezdik a felkészülést az új idényre. Az elmúlt hétvégén az SK Csíkszereda ellen lépett pályára Halászi Kinga együttese felkészülési összecsapáson.

A székelyföldi együttes az elmúlt idényben rájátszásba jutott a román első ligában, végül a harmadik helyet szerezték meg a pontvadászatban.

A felkészülési találkozón Halászi Kingáék több hibát is vétettek, ami miatt a Csíkszereda három gólt is szerzett a szünetig. A vége szoros lett, az új igazolás Krsztina Tanaszkovics is betalált, de egyenlíteni már nem sikerült.

A mérkőzés után Halászi Kinga vezetőedző értékelte a látottakat.

– Messze nem voltunk még csúcsformában, ez volt az első edzőmeccs, amely a felkészülést szolgálta. Sok volt a hiba, de az edzőtáborban igyekszünk fejlődni – mondta a találkozóval kapcsolatban a tréner.

A Puskás Akadémia FC női csapata akárcsak korábban a férfi Ausztriában edzőtáborozik, ahol a Linzzel és a cseh Slováckóval méri majd össze erejét.

Felkészülési mérkőzés

Puskás Akadémia FC – SK Csíkszereda 3-4 (2-3)

Gól: Pécsi, Szurovceva, Tanaszkovics