A 21 éves játékos ezzel továbbra is egy csapatban szerepelhet a kapussal Sági Mátéval, aki szintén a mostani átigazolási szezonban érkezett a Megyeri útról az Acélbikákhoz, .

A 2003-ban született jégkorongozó – aki a 2022-es playoffban már játszott két felnőtt meccset – igazi fővárosi, eddigi pályafutása folyamatosan a negyedik kerülethez kötötte. Az Újpestnél nevelkedett ifjú végigjárta a lila-fehér lépcsőket. Gyermek évei után is az UTE kötelékében maradt. U18, majd U21, később pedig a helyi akadémia szárnyai alatt, mint egyik meghatározó játékosa, kamatoztatta tudását. A legutóbbi szezonban már két bajnokságban is szerepelt. A korosztályos megmérettetés mellett 3 mérkőzés erejéig az Erste Ligás csapatban is helyet kapott, ahol 1 gólpasszal – a Sportklub ellen – segítette társait. A fiatal csatár a DAB 12. új játékosa, egyben hetedik magyar igazolása.