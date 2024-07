A koronázóvárosi, női kosarasok a 2023-24-es döntőt hatalmas csatában elvesztették a soproniak második együttese, a Sportdarázs-SMAFC ellen, de az ezüst is bőven elég volt, hogy az új idényben a legjobbak között szerepeljenek. A kihívás óriási, lévén a két éve Európa trónját elfoglaló, Euroliga-győztes Sopron Basket mellett a nemzetközi szintéren érdekelt, rendre jól teljesítő Győr, a DVTK és a Szekszárd is komoly játékerőt képvisel az új idényben is.

A fehérváriak nemrég jelentették be az első légióst, az amerikai Marisa Makenna mezőnyposzton szerepel Fehérváron. A 23 éves, 180 cm magas hátvéd tavasszal végzett a The Pennsylvania State University-n, és a DKKA lesz első európai állomása. Utolsó évében 31 mérkőzésen lépett pályára az NCAA1-ben, és 13,4 pontot, valamint 2,6 gólpasszt átlagolt. Novemberben, a Kansas elleni mérkőzésen volt a legeredményesebb, 34 pontot gyűjtött. Érkezett Hegedűs Janka, a rutinos magasember is, az 1994-es születésű, 186 cm magas kosaras a 2011-12-es idényben mutatkozott be a legmagasabb osztályban, ahol a Vasas, az MTK, a PEAC, a Csata, a TFSE-MTK, majd a Győr együtteseinél is szerepelt, közte pedig a Florida International University-n szerzett diplomát, illetve játszott az egyetemi csapatban, valamint légióskodott Franciaországban is. Pécsett és a Csatánál az Európa Kupa, Győrben pedig az Euroliga atmoszféráját ismerte meg, továbbá szerepelt a 3x3-as és az Universiade válogatottban is.

Természetesen nem csak érkezők vannak, hanem maradók is, ugyanis a tavalyi idényben fontos szerepet betöltő, korosztályos válogatott Dávid Mia, Papp Lilla, valamint Drávecz Boróka és Szücs Luca is marad az akadémistáknál. Az elmúlt időszakban többször is elhangzott, hogy a DKKA élvonalra készülő női együttesénél elsődleges szempont a csapatépítésnél, hogy együtt maradjon a tavalyi mag. Az akadémia névadója, a korábbi NBA-s játékos, Dávid Kornél lánya, Mia a DKKA neveltje, Lilla pedig egy éve érkezett Miskolcról. Az elmúlt hetekben mindketten az U20-as válogatott bő keretével készültek, Mia jelenleg a B33-as nemzeti csapat edzéseit látogatja. A szerződéshosszabbítással kapcsolatban elmondta, gyermekkori álma volt, hogy az A-csoportban szerepeljen, nagyon büszke arra, hogy fehérváriként ezt hazai pályán valósíthatja meg.